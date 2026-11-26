iPadの購入を考えているなら、11月27日(金)から始まるAmazonブラックフライデー2026は見逃せない。
動画視聴やゲーム、勉強、仕事など、さまざまな用途で活躍するiPad。ただ、決して安い買い物ではないだけに、少しでも価格が下がるタイミングを狙いたいところだ。
本記事では、Amazonブラックフライデー2026で値下げされるiPadの対象モデルを一覧を紹介する。
iPadで何ができる？おすすめの使い方・活用方法
iPadは、動画やゲームを楽しむだけでなく、勉強やビジネス、イラスト制作など、さまざまなシーンで活躍するAppleのタブレット端末だ。
Apple Pencilや外付けキーボードなどの周辺機器を組み合わせれば、手書きでのノート作成や書類編集にも対応。自宅でのエンタメから外出先での作業まで、幅広い用途に利用できる。
用途
主な活用方法
勉強・学習
手書きノート、電子書籍、オンライン授業
仕事・ビジネス
資料作成、メール、Web会議、サブモニター
エンタメ
動画配信サービス、ゲーム、電子書籍
日常生活
レシピ検索、写真の閲覧、インターネット
クリエイティブ制作
イラスト、写真・動画編集、音楽制作
Amazonブラックフライデー2026で安くなるiPadは？セール対象モデルを紹介
Amazonブラックフライデー2026では、Appleの人気タブレット「iPad」シリーズにも注目したい。
セール対象となっているのは、高性能なM4チップを搭載した「11インチiPad Air(M4)」。動画視聴やゲーム、勉強といった日常的な用途はもちろん、イラスト制作や動画編集など、幅広い作業に活用できるモデルだ。
iPad
Apple 11インチ iPad Pro（M5）Nano-texture ガラス 1TB Wi-Fi 7＋5G シルバー
Apple製品
Amazonブラックフライデー2026のおすすめ商品は？
Anker製品
Anker Zolo Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル) ブラック
Anker MagGo Power Bank 2 Pro メタリックグレー 10000mAh Qi25W MagSafe
Anker Nebula Cosmos 4K SE 4Kスマートプロジェクター（Dolby Vision・Google TV搭載）
Amazonデバイス
生活家電・テレビ・イヤホン・パソコンなど
Anker Prime Charger (100W, 3 Ports, GaN) | 急速充電器 100W type-c 3ポート
食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品
Amazonブラックフライデー2026のポイントアップキャンペーンは？
Amazonブラックフライデー2026では、事前エントリーのうえ、対象期間中に合計10,000円(税込)以上の買い物をすると、最大11%のポイント還元を受けられるキャンペーンが開催される。
プライム会員やAmazon Mastercardでの支払い、対象カテゴリーの商品購入などに応じて還元率が変わり、獲得できる追加ポイントは最大10,000ポイントとなる。
項目
内容
エントリー期間
11月19日(木)～12月7日(月)
買い物対象期間
11月27日(金)～12月7日(月)
ポイント還元率
最大11%
購入条件
合計10,000円(税込)以上
獲得上限
10,000ポイント
参加方法
事前エントリーが必要
さらに、条件を満たした購入者は、最大100,000ポイントが当たる抽選キャンペーンにも参加できる。
なお、ポイント還元の対象外となる商品もあるため、購入前に適用条件を確認しておこう。先行セールも対象となるため、買い物前にエントリーを済ませておくのがおすすめだ。
Amazonブラックフライデー2026｜関連情報
セール情報
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- Amazonブラックフライデー2026完全攻略法は？お得に安く買うためにやるべきこと
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サブスクのキャンペーン情報
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- Amazon Music Unlimitedが3か月無料！0円で音楽が聴き放題｜2027年1月11日までの期間限定
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