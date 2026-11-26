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iPadの購入を考えているなら、11月27日(金)から始まるAmazonブラックフライデー2026は見逃せない。

動画視聴やゲーム、勉強、仕事など、さまざまな用途で活躍するiPad。ただ、決して安い買い物ではないだけに、少しでも価格が下がるタイミングを狙いたいところだ。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026で値下げされるiPadの対象モデルを一覧を紹介する。

iPadで何ができる？おすすめの使い方・活用方法

Getty Images

iPadは、動画やゲームを楽しむだけでなく、勉強やビジネス、イラスト制作など、さまざまなシーンで活躍するAppleのタブレット端末だ。

Apple Pencilや外付けキーボードなどの周辺機器を組み合わせれば、手書きでのノート作成や書類編集にも対応。自宅でのエンタメから外出先での作業まで、幅広い用途に利用できる。

用途 主な活用方法 勉強・学習 手書きノート、電子書籍、オンライン授業 仕事・ビジネス 資料作成、メール、Web会議、サブモニター エンタメ 動画配信サービス、ゲーム、電子書籍 日常生活 レシピ検索、写真の閲覧、インターネット クリエイティブ制作 イラスト、写真・動画編集、音楽制作

Amazonブラックフライデー2026で安くなるiPadは？セール対象モデルを紹介

Amazonブラックフライデー2026では、Appleの人気タブレット「iPad」シリーズにも注目したい。

セール対象となっているのは、高性能なM4チップを搭載した「11インチiPad Air(M4)」。動画視聴やゲーム、勉強といった日常的な用途はもちろん、イラスト制作や動画編集など、幅広い作業に活用できるモデルだ。

iPad

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Amazonブラックフライデー2026のおすすめ商品は？

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食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品

Amazonブラックフライデー2026のポイントアップキャンペーンは？

Amazonブラックフライデー2026では、事前エントリーのうえ、対象期間中に合計10,000円(税込)以上の買い物をすると、最大11%のポイント還元を受けられるキャンペーンが開催される。

プライム会員やAmazon Mastercardでの支払い、対象カテゴリーの商品購入などに応じて還元率が変わり、獲得できる追加ポイントは最大10,000ポイントとなる。

項目 内容 エントリー期間 11月19日(木)～12月7日(月) 買い物対象期間 11月27日(金)～12月7日(月) ポイント還元率 最大11% 購入条件 合計10,000円(税込)以上 獲得上限 10,000ポイント 参加方法 事前エントリーが必要

さらに、条件を満たした購入者は、最大100,000ポイントが当たる抽選キャンペーンにも参加できる。

なお、ポイント還元の対象外となる商品もあるため、購入前に適用条件を確認しておこう。先行セールも対象となるため、買い物前にエントリーを済ませておくのがおすすめだ。

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。