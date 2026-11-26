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Amazonブラックフライデー2026の先行セールが、11月27日(金)0:00から3日間限定で開催される。11月30日(月)に始まる本セールを前に、気になる商品をひと足早くお得に購入できるチャンスだ。

今回の先行セールでは、動画配信をテレビで楽しめるFire TV Stickや、充電器・イヤホンで知られるAnker製品など、人気ブランドのアイテムが値下げ対象となる。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026の先行セールで購入できる注目商品を紹介する。

Amazonブラックフライデー2026の先行セールはいつからいつまで？開催日程まとめ

Amazonブラックフライデー2026の先行セールは、11月27日(金)0:00から11月29日(日)23:59までの3日間開催される。

Amazon純正デバイスや家電、ガジェット、日用品など、幅広いジャンルの商品が本セールに先駆けて特別価格で販売される。

先行セール終了後は、11月30日(月)0:00から本セールがスタート。12月7日(月)23:59まで開催され、先行セールを含めた全体の開催期間は11日間となる。

セール 開催期間 日数 先行セール 11月27日(金)0:00～11月29日(日)23:59 3日間 本セール 11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59 8日間 全体の開催期間 11月27日(金)0:00～12月7日(月)23:59 11日間

先行セールで適用される割引価格は、本セール期間中も原則として継続するため、欲しい商品が値下げされていれば早めに購入するのもおすすめだ。ただし、人気商品は売り切れる可能性があるため注意したい。

また、最大11%還元のポイントアップキャンペーンは、先行セール期間中の購入分も対象となる。

事前エントリーと合計10,000円(税込)以上の購入などが条件となるため、買い物前に参加登録を済ませておこう。

Amazonブラックフライデー2026の目玉商品は？

Amazonブラックフライデー2026では、AmazonデバイスやApple製品、Ankerのガジェット、日用品などがセール対象となる。

特に注目したいのが、動画視聴に便利な「Fire TV Stick 4K」や、電子書籍を楽しめる「Kindle」だ。

Anker製品では、ケーブル内蔵で持ち運びやすい「Zolo Power Bank」や、ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」などがおすすめ。

また、Apple製品では「iPad Air」や「AirPods Pro 3」、日用品では「キレイキレイ 薬用泡ハンドソープ」や「アタック抗菌EX」などもチェックしておきたい。

商品によって割引率や価格が異なるため、普段の販売価格と比較しながら購入を検討しよう。

食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品

Apple製品

Anker製品

Amazonデバイス

ゲーム・DVD・ソフトウェア

洋服・シューズ・バッグ

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