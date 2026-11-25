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Amazonの大型セール「Amazonブラックフライデー2026」が、11月30日(月)から12月7日(月)まで開催される。11月27日(金)からは先行セールも実施され、コスメや美容アイテムをお得に購入できるチャンスとなる。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026のコスメポイントキャンペーンについて紹介する。

Amazonブラックフライデー2026のコスメポイントキャンペーンとは？

Amazonでは、2026年11月19日(木)から12月25日(金)まで、対象のコスメ・美容アイテムの購入で最大2,000ポイントが還元される「コスメポイントキャンペーン」が開催される。

事前エントリーを行い、対象商品を合計5,000円(税込)以上購入すると、購入金額に応じて最大5%のAmazonポイント(期間限定)が付与される。

項目 内容 開催期間 2026年11月19日(木)10:00～12月25日(金)23:59 エントリー 購入前に必須 最低購入金額 対象商品を合計5,000円(税込)以上 最大還元率 5% ポイント付与上限 2,000ポイント ポイント付与時期 キャンペーン終了から約20日後

期間中の複数注文は合算対象となり、合計40,000円の購入で還元上限の2,000ポイントに到達する。

ただし、エントリー前の注文は対象外となるため、必ず購入前に参加登録を済ませておきたい。

コスメポイントキャンペーンの対象商品は？

コスメポイントキャンペーンでは、メイクアップ化粧品をはじめ、スキンケアやヘアケア、ボディケアなど幅広い美容アイテムが対象となる。普段使用しているスキンケア用品やシャンプーなどをまとめ買いすることで、ポイント還元を効率よく受けられる。

なお、すべてのコスメ・美容商品が対象になるわけではないため、購入前に商品ページでキャンペーン対象商品かどうかを確認しておこう。

商品ジャンル 主な対象商品 メイクアップ ファンデーション、アイシャドウ、リップなど スキンケア 化粧水、乳液、美容液など ボディケア ボディソープ、ボディクリームなど ヘアケア シャンプー、トリートメント、ヘアオイルなど その他 ハンドクリーム、リップクリーム、香水など

Amazonブラックフライデー2026のコスメ・美容キャンペーン一覧

Amazonブラックフライデー2026では、コスメポイントキャンペーンに加え、最大11%のポイントアップキャンペーンや「ポイントDeal祭り」なども開催される。

ブラックフライデーのポイントアップキャンペーンでは、事前エントリーと合計10,000円(税込)以上の購入などを条件に、最大11%のポイント還元が受けられる。

また、資生堂などの対象ブランドでは「ポイントDeal祭り」が実施され、対象商品を購入すると5%以上のポイント還元も狙える。

さらに、11月30日(月)からは人気コスメを詰め合わせた「Amazon Beauty Collection Box」が全4種類、合計5,000個限定で順次発売される。

各キャンペーンは開催期間やエントリー条件、ポイント付与上限が異なるため、購入前に併用条件や獲得予定ポイントを確認しておきたい。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。