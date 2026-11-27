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寒さが増してくるこの季節、そろそろ気になり始めるのが部屋の乾燥。朝起きたときに喉がカラカラだったり、暖房をつけると肌の乾燥が気になったりする人も多いのではないだろうか。

そんな冬の乾燥対策に取り入れたいのが、室内の湿度を調整できる加湿器だ。11月27日(金)から始まるAmazonブラックフライデー2026では、加湿器もチェックしておきたい家電の一つ。寝室やデスク周りで使いやすいコンパクトタイプから、リビング全体を加湿できる大容量モデルまで、用途に合わせて選べる。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026で狙いたいおすすめの加湿器を紹介する。

加湿器の効果とは？冬の乾燥対策におすすめの理由

加湿器は、室内の空気に水分を補給することで、乾燥による肌や喉の不快感を和らげ、快適な室内環境を整えるための家電だ。

特に冬場は暖房の使用によって室内の相対湿度が低下しやすくなるため、湿度40～60%程度を目安に調整することが望ましい。

主な効果 内容 肌・喉の乾燥対策 空気の乾燥を抑え、肌や喉の不快感を軽減する ウイルス対策の補助 空気中の水分量を増やし、飛沫の蒸発を抑える 室内の快適性向上 暖房使用時の乾燥を防ぎ、過ごしやすい環境を整える 静電気の軽減 乾燥した環境で発生しやすい静電気を抑える

ただし、加湿器を設置するだけで風邪やインフルエンザなどの感染症を防げるわけではない。湿度が高すぎるとカビや結露が発生しやすくなるため、湿度計を使いながら適切な状態を維持することが大切だ。

加湿器の選び方は？購入前に確認したい5つのポイント

加湿器を選ぶ際は、加湿能力だけでなく、使用する部屋の広さや電気代、日々のお手入れのしやすさなどを確認しておきたい。

特に加湿方式は製品によって異なり、それぞれ消費電力や運転音、衛生管理の方法に違いがある。

加湿方式 特徴 向いている人 スチーム式 水を加熱して蒸気を発生させる。消費電力は比較的大きい 衛生面や手入れのしやすさを重視する人 気化式 水を含んだフィルターに風を当てて加湿。比較的省エネ 電気代を抑えながら長時間使いたい人 超音波式 超音波で水を微細な粒子にして放出。小型で静かな製品が多い 寝室やデスク周辺で使用したい人 ハイブリッド式 複数の加湿方式を組み合わせ、加湿性能と使いやすさを両立 加湿力と省エネ性能のバランスを重視する人

加湿方式に加えて、購入前には以下の5項目をチェックしておこう。

適用畳数：寝室やリビングなど、設置する部屋の広さに対応しているか お手入れのしやすさ：給水タンクやフィルターを簡単に洗浄できるか 電気代：毎日長時間使用した場合の消費電力はどの程度か 静音性：就寝中や仕事中でも運転音が気にならないか 安全機能：チャイルドロックや転倒時の自動停止機能などが搭載されているか

また、加湿能力が高すぎる製品を狭い部屋で使用すると、必要以上に湿度が上がる場合もある。設置場所に適したモデルを選ぶことが重要となる。

加湿器を使用する際の注意点

加湿器は、適切な使い方と定期的な清掃を心がけることで、衛生的に使用できる。

給水タンクには原則として水道水を使用し、残った水は毎日入れ替えることが基本だ。水を継ぎ足して使い続けると雑菌が繁殖しやすくなるため、タンク内の洗浄やフィルターの手入れも忘れずに行いたい。

また、設置場所にも注意が必要となる。窓や壁の近くでは結露が発生しやすく、テレビやパソコンなどの電子機器のそばでは水分による故障につながるおそれがある。

特にスチーム式は高温の蒸気や吹き出し口によるやけどに注意し、小さな子どもやペットが触れにくい場所に設置しよう。

Amazonブラックフライデー2026で加湿器を購入する場合は、セール価格や割引率に加え、加湿方式・対応畳数・消費電力・お手入れのしやすさなどを比較することがポイントだ。自宅の使用環境に合った製品を選び、冬の乾燥対策に役立てよう。

Amazonブラックフライデー2026で安くなる加湿器は？

Amazonブラックフライデー2026では、アイリスオーヤマやダイニチなど、人気メーカーの加湿器に注目したい。

冬場の乾燥対策に役立つスチーム式やハイブリッド式など、使用する部屋の広さや目的に応じて選べる製品が販売されている。

Amazonブラックフライデー2026のおすすめ商品は？

Anker製品

Amazonデバイス

Apple製品

食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品

Amazonブラックフライデー2026のポイントアップキャンペーンは？

Amazonブラックフライデー2026では、事前エントリーと期間中の合計10,000円(税込)以上の購入を条件に、Amazonポイントの還元率が最大11%になるポイントアップキャンペーンが実施される。

プライム会員への加入やAmazon Mastercardでの支払い、対象カテゴリー・ブランドの商品購入など、条件を満たすことでポイント還元率がアップする。獲得できる追加ポイントの上限は10,000ポイントで、期間限定ポイントとして付与される。

項目 内容 エントリー期間 11月19日(木)10:00～12月7日(月)23:59 買い物対象期間 11月27日(金)0:00～12月7日(月)23:59 ポイント還元率 最大11% 最低購入金額 合計10,000円(税込)以上 獲得上限 10,000ポイント エントリー 必要

ポイント還元率は、プライム会員かどうかや支払い方法、購入する商品カテゴリーなどによって異なる。また、Apple製品など一部の商品はキャンペーン対象外となるため、購入前に対象条件を確認しておきたい。

さらに、今回のブラックフライデーでは、ポイントアップキャンペーンにエントリーして合計10,000円(税込)以上購入すると、最大100,000ポイントが当たる大抽選会にも自動的に参加できる。

このほか、対象商品で5%以上のポイントを獲得できる「ポイントDeal祭り」や、dポイントとの連携キャンペーンも実施される。

ポイントアップキャンペーンは11月27日(金)からの先行セールも対象となるため、ブラックフライデーで買い物をする予定がある人は、あらかじめエントリーを済ませておこう。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。