【9月22日・23日】アルバルク東京対琉球ゴールデンキングスのテレビ放送・ネット配信予定・ティップオフ時間｜B.LEAGUE 2026-27

りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIERの開幕戦で、アルバルク東京と琉球ゴールデンキングスが対戦する。

本記事では、アルバルク東京対琉球ゴールデンキングスの日程、テレビ放送、ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アルバルク東京対琉球ゴールデンキングス｜試合スケジュール・ティップオフ時間

「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIER」の開幕戦で、アルバルク東京と琉球ゴールデンキングスが対戦する。

会場はTOYOTA ARENA TOKYO。GAME 1は2026年9月22日(火・祝)14:00、GAME 2は翌23日(水・祝)14:05にティップオフ予定となっている。

試合スケジュールは以下の通り。

試合 日程 開場 ティップオフ 会場 GAME 1 2026年9月22日(火・祝) 12:00 14:00 TOYOTA ARENA TOKYO GAME 2 2026年9月23日(水・祝) 12:10 14:05 TOYOTA ARENA TOKYO

アルバルク東京対琉球ゴールデンキングス｜テレビ放送・ネット配信予定

「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 B.LEAGUE PREMIER」開幕戦、アルバルク東京対琉球ゴールデンキングスは、テレビ朝日系列の地上波放送に加え、ABEMA、バスケットLIVE、U-NEXT、DAZN、バスケットLIVE for Prime Videoなどで視聴できる。

GAME 1は2026年9月22日(火・祝)にテレビ朝日系列で全国生中継され、ABEMAでも無料生中継を実施。GAME 1、GAME 2の両試合を視聴したい場合は、各ライブ配信サービスが選択肢となる。

放送・配信予定は以下の通り。

テレビ放送

サービス 対象試合 放送日時 中継内容 テレビ朝日系列 GAME 1 9月22日(火・祝)13:45～16:00 全国地上波・生中継

※GAME 2の地上波全国放送予定はない。

ネット配信

サービス GAME 1 GAME 2 配信内容 ABEMA 〇 － 9月22日(火・祝)13:45～無料生中継 バスケットLIVE 〇 〇 ライブ配信 U-NEXT 〇 〇 ライブ配信 DAZN 〇 〇 ライブ配信 バスケットLIVE for Prime Video 〇 〇 ライブ配信

GAME 1を無料で視聴したい場合は、テレビ朝日系列またはABEMAを利用できる。GAME 1、GAME 2の両方を視聴する場合は、バスケットLIVE、U-NEXT、DAZN、バスケットLIVE for Prime Videoでライブ配信される予定だ。

Bリーグのおすすめ視聴方法

前述のとおり、「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27シーズン」は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではB.LEAGUE PREMIER(旧B1)のポストシーズンを含む全試合に加え、B.LEAGUE ONE(旧B2)の全試合を見放題ライブ配信。見逃し配信にも対応しており、月額プラン加入者は追加料金なしで対象試合を視聴できる。

U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)。初めて利用する場合は31日間無料トライアルが用意されており、無料期間中でもBリーグの対象試合を視聴可能だ。また、月額プランでは毎月1,200円分のU-NEXTポイントが付与される。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。無料期間終了後は月額2,189円(税込)で自動更新される。アプリ経由の決済では料金が異なる場合がある。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。