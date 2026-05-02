「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」が、5月2日(土)に東京ドームで行われている。
本記事では、「Lemino BOXING」の全試合結果を紹介する。
【第4試合終了】「Lemino BOXING」の全試合結果は？
「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、2026年5月2日(土)に開催。第1試合が15:00から行われている。
全試合の結果は以下の通り。(随時更新)
|試合順
|タイトル・階級
|結果
|第1試合
|10R
WBOアジアパシフィック
フライ級
タイトルマッチ
富岡浩介△ ドロー △田中将吾
(判定)
|第2試合
|10R
OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィック
スーパーミドル級
タイトルマッチ
ユン・ドクノ× 1-2 〇森脇唯人
(判定)
|第3試合
|10R
フェザー級
阿部麗也× 0-2 〇下町俊貴
(判定)
|第4試合
|10R
OPBF東洋太平洋ウェルター級
タイトルマッチ
田中空× 1-2 〇佐々木尽
(判定)
|セミセミ
(第5試合)
|12R
WBC世界バンタム級
タイトルマッチ
|井上拓真 vs 井岡一翔
|セミ
(第6試合)
|8R
スーパーバンタム級
|武居由樹 vs ワン・デカン
|メイン
(第7試合)
|12R
世界統一スーパーバンタム級
タイトルマッチ
|井上尚弥 vs 中谷潤人
※対戦カードは出場選手の都合により変更される場合があります。
「Lemino BOXING」のPPV配信情報
「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、ネット『Lemino』が全試合ライブ＆見逃し配信を行う。
『Lemino』の配信形式はPPVとなり、チケット価格は当日販売が7,150円(税込)。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。
生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。
- 大会：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人
- 開始日時：2026/5/2(土)15:00
- PPV配信：Lemino(PPV形式)
- PPV価格：7,150円(税込 ※当日販売)
- 視聴期限：2026/5/2(土)14:30(予定)～2026/5/31(日)23:59
※PPV価格は当日価格7,150円(税込)。
※PPVチケットはLemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZNで販売。
※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。
※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。
※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。
※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。
「Lemino BOXING」のPPV購入・視聴方法
Lemino
2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される井上尚弥vs中谷潤人、井上拓真vs井岡一翔などを視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり
- 「THE DAY」Lemino特設ページへアクセス
- 「PPVチケットの購入」をタップ
- Leminoでの購入を選択
- dアカウントでログインし、PPVの支払方法を選択
- 購入完了！すぐにLeminoで視聴可能に！
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※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。