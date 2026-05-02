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20260501 naoya inoue junto nakatani(C)Getty images
【5/2開催】井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでPPV配信！今すぐ視聴開始
Tsutomu Maeda

【随時更新】Lemino BOXINGの全試合結果｜井上尚弥vs中谷潤人、井上拓真vs井岡一翔など

【5/2開催！随時更新】「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の全試合結果は？井上尚弥vs中谷潤人、井上拓真vs井岡一翔などタイトルの行方を紹介。

世紀の一戦をLeminoで生配信！
inoue vs nakatani newver 20260502

Lemino

【5月2日】井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでライブ配信！

井上拓真vs井岡一翔のタイトル戦、武居由樹再起戦も実施

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Leminoでライブ配信

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」が、5月2日(土)に東京ドームで行われている。

【5/2開催】「THE DAY」井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでライブ配信！今すぐ視聴開始

本記事では、「Lemino BOXING」の全試合結果を紹介する。

【第4試合終了】「Lemino BOXING」の全試合結果は？

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、2026年5月2日(土)に開催。第1試合が15:00から行われている。

全試合の結果は以下の通り。(随時更新)

試合順タイトル・階級結果
第1試合10R
WBOアジアパシフィック
フライ級
タイトルマッチ

富岡浩介△ ドロー △田中将吾

(判定)

第2試合10R
OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィック
スーパーミドル級
タイトルマッチ

ユン・ドクノ× 1-2 〇森脇唯人

(判定)

第3試合10R
フェザー級

阿部麗也× 0-2 〇下町俊貴

(判定)

第4試合10R
OPBF東洋太平洋ウェルター級
タイトルマッチ

田中空×  1-2 〇佐々木尽

(判定)

セミセミ
(第5試合)		12R
WBC世界バンタム級
タイトルマッチ		井上拓真 vs 井岡一翔
セミ
(第6試合)		8R
スーパーバンタム級		武居由樹 vs ワン・デカン
メイン
(第7試合)		12R
世界統一スーパーバンタム級
タイトルマッチ		井上尚弥 vs 中谷潤人

※対戦カードは出場選手の都合により変更される場合があります。

【5/2開催】「THE DAY」井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでライブ配信！今すぐ視聴開始

「Lemino BOXING」のPPV配信情報

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、ネット『Lemino』が全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

『Lemino』の配信形式はPPVとなり、チケット価格は当日販売が7,150円(税込)。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。

生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。

  • 大会：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人
  • 開始日時：2026/5/2(土)15:00
  • PPV配信：Lemino(PPV形式)
  • PPV価格：7,150円(税込 ※当日販売)
  • 視聴期限：2026/5/2(土)14:30(予定)～2026/5/31(日)23:59

※PPV価格は当日価格7,150円(税込)。
※PPVチケットはLemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZNで販売。
※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。
※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。
※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。
※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

【5/2開催】「THE DAY」井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでライブ配信！今すぐ視聴開始

「Lemino BOXING」のPPV購入・視聴方法

inoue nakatani iokaLemino

2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される井上尚弥vs中谷潤人、井上拓真vs井岡一翔などを視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

  1. 「THE DAY」Lemino特設ページへアクセス
  2. 「PPVチケットの購入」をタップ
  3. Leminoでの購入を選択
  4. dアカウントでログインし、PPVの支払方法を選択
  5. 購入完了！すぐにLeminoで視聴可能に！

【5/2開催】「THE DAY」井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでライブ配信！今すぐ視聴開始

「Lemino BOXING」の関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。