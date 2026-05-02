「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」が、5月2日(土)に東京ドームで行われている。

本記事では、「Lemino BOXING」の全試合結果を紹介する。

【第4試合終了】「Lemino BOXING」の全試合結果は？

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、2026年5月2日(土)に開催。第1試合が15:00から行われている。

全試合の結果は以下の通り。(随時更新)

試合順 タイトル・階級 結果 第1試合 10R

WBOアジアパシフィック

フライ級

タイトルマッチ 富岡浩介△ ドロー △田中将吾 (判定) 第2試合 10R

OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィック

スーパーミドル級

タイトルマッチ ユン・ドクノ× 1-2 〇森脇唯人 (判定) 第3試合 10R

フェザー級 阿部麗也× 0-2 〇下町俊貴 (判定) 第4試合 10R

OPBF東洋太平洋ウェルター級

タイトルマッチ 田中空× 1-2 〇佐々木尽 (判定) セミセミ

(第5試合) 12R

WBC世界バンタム級

タイトルマッチ 井上拓真 vs 井岡一翔 セミ

(第6試合) 8R

スーパーバンタム級 武居由樹 vs ワン・デカン メイン

(第7試合) 12R

世界統一スーパーバンタム級

タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人

※対戦カードは出場選手の都合により変更される場合があります。

「Lemino BOXING」のPPV配信情報

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」は、ネット『Lemino』が全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

『Lemino』の配信形式はPPVとなり、チケット価格は当日販売が7,150円(税込)。『Lemino』公式サイト以外にも『チケットぴあ』、『ローソンチケット』、『イープラス』、『WOWOW百貨店』、『DAZN』を通じても『Lemino』PPVを購入することが可能。ただし、『DAZN』での購入時は「DAZN有料会員専用ページ・プレイヤー」となり、『WOWOW百貨店』も「WOWOW加入者のみ」購入可能なうえ、PPV価格自体も変わらないため、『Lemino』以外で購入するメリットは薄い。その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に加入中の方であれば、追加料金なしで視聴することが可能だ。

生配信および見逃し配信の視聴可能期間は、2026年5月2日(土)14:30(予定)～2026年5月31日(日)23:59までの予定となっている。

大会：NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人

開始日時：2026/5/2(土)15:00

PPV配信： Lemino(PPV形式)

PPV価格：7,150円(税込 ※当日販売)

視聴期限：2026/5/2(土)14:30(予定)～2026/5/31(日)23:59

※PPV価格は当日価格7,150円(税込)。

※PPVチケットはLemino、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、WOWOW百貨店、DAZNで販売。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーが誤購入した場合も払い戻しはなし。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※WOWOW百貨店ではWOWOW加入者のみ購入可能。

※DAZNでの購入時は、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴可能。

「Lemino BOXING」のPPV購入・視聴方法

Lemino

2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される井上尚弥vs中谷潤人、井上拓真vs井岡一翔などを視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。なお、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

「Lemino BOXING」の関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。