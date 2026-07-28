【7月29日】マイナビオールスターゲーム2026第2戦のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜プロ野球2026

プロ野球は7月29日(水)、マイナビオールスターゲーム2026第2戦を開催する。

本記事では、マイナビオールスターゲーム2026第2戦のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

オールスターゲーム第2戦｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球マイナビオールスターゲーム2026第2戦は、7月29日(水)に富山市民球場で開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 7/29(水) 18:30 オール・パシフィックvsオール・セントラル

オールスターゲーム第2戦｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 7/29(水)

18:30 テレビ朝日

テレ朝チャンネル2 ABEMA

※放送/配信予定は変更の可能性あり

オールスター2026はABEMAでライブ配信

マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦・第2戦ともにABEMAで無料ライブ配信される。ABEMAでは2戦とも、ホームランダービーから試合終了まで配信される。

オールスターゲームは無料配信の対象となっているが、ABEMAプレミアムに登録することで広告なしで視聴することができる。

ABEMAプレミアムとは？

ABEMAプレミアムとは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。

プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

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