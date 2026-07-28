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Yuta Tokuma

【7月29日】マイナビオールスターゲーム2026第2戦のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法｜プロ野球2026

プロ野球マイナビオールスターゲーム2026第2戦の試合日程・地上波中継・BS・CSテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法を紹介。

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プロ野球は7月29日(水)、マイナビオールスターゲーム2026第2戦を開催する。

ABEMAでマイナビオールスターゲーム2026をライブ配信！プレミアム登録で広告なし

本記事では、マイナビオールスターゲーム2026第2戦のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

オールスターゲーム第2戦｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球マイナビオールスターゲーム2026第2戦は、7月29日(水)に富山市民球場で開催される。

日程プレイボール時間対戦カード
7/29(水)18:30オール・パシフィックvsオール・セントラル

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オールスターゲーム第2戦｜テレビ放送・ネット配信予定

日時テレビ
(地上波/衛星)		ネット
(スマホ/タブレット)
7/29(水)
18:30

※放送/配信予定は変更の可能性あり

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オールスター2026はABEMAでライブ配信

マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦・第2戦ともにABEMAで無料ライブ配信される。ABEMAでは2戦とも、ホームランダービーから試合終了まで配信される。

オールスターゲームは無料配信の対象となっているが、ABEMAプレミアムに登録することで広告なしで視聴することができる。

ABEMAプレミアムとは？

ABEMAプレミアムとは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。

プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

  1. 公式サイト左上のメニューから「アカウント・設定」を選択
  2. 「視聴プラン」の「登録/解約する」を選択
  3. 「おすすめプラン」から登録したいプランを選択
  4. パスワードを入力した後、決済手段を選択して登録完了！

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2026シーズンプロ野球のおすすめ視聴方法

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