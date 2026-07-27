アンジェラ・アキNHKホール公演はどこで見られる？ライブ配信視聴方法

「Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK」の模様がU-NEXTで独占配信される。

本記事では「Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アンジェラ・アキとは？

「Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK」｜概要

日程・放送予定

「Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK」のU-NEXT視聴方法

バイカルチュラル（日本とアメリカ）の個性派シンガーソングライターであるアンジェラ・アキ。2008年発表の「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」が世代を超えたロングセラーとなるなど、2005年のメジャーデビュー以来、数々のヒット曲を世に送り出してきた。2014年以降からはミュージカル音楽作家としても活動の幅を広げ、2024年から日本での活動を再開させている。5月より全国29公演に及ぶツアー「Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK」。本ツアーより7月26日（日）に開催される東京・NHKホール公演の模様を独占ライブされる。7月31日からは見逃し配信もあるので、高音質・高画質でライブを楽しむことができる。※地上波・民放・BS、その他ネット配信サービス(AmazonやWOWOW、DAZNなど)での中継は実施されない。

U-NEXTで配信される「Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象で、本公演は、月額会員の方なら追加料金なく視聴することができる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。