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Yuta Tokuma

【5月3日】板倉滉・冨安健洋の出場は？アヤックスvsPSVのテレビ放送/ネット配信予定｜エールディヴィジ第32節

アヤックス 対 PSVアイントホーフェン
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板倉滉

オランダ・エールディヴィジ2025-26第32節、アヤックス対PSVのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2025-26シーズンのエールディヴィジ第32節が日本時間5月3日(日)に開催され、板倉滉・冨安健洋が所属するアヤックスとPSVが対戦する。

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本記事では、アヤックスvsPSVの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アヤックス対PSVの試合日程・キックオフ時間

アヤックスvsPSVは、日本時間2026年5月3日(日)にアヤックスのホーム、ヨハン・クライフ・アレナで開催される。

  • 大会：2025-26エールディヴィジ第32節
  • 日時：2026年5月3日(日) 3:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：アヤックス vs PSV
  • 会場：ヨハン・クライフ・アレナ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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アヤックス対PSVの放送・配信予定

エールディヴィジ第32節のアヤックスvsPSVは日本語実況・解説付きで配信される。

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アヤックス対PSVの視聴方法

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2025-26シーズンのオランダ・エールディヴィジは、『U-NEXT』が毎節3試合をライブ配信。そのうち1試合は日本語実況・解説付きで配信を行う。エールディヴィジの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

アヤックス対PSV｜チーム情報

アヤックス vs PSVアイントホーフェン 予想スタメン

アヤックスHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestPSV
26
マールテン・パエス
3
アントン・ガエイ
37
ヨシップ・シュタロ
15
ユーリ・バース
2
ルーカス・ロサ
10
オスカー・グロッホ
24
ジョルシー・モキオ
6
ユーリ・レヒール
11
ミカ・マルセル・ゴッツ
25
ボウト・ベグホルスト
23
スティーブン・ベルハイス
1
ニック・オライ
6
ライアン・フラミンゴ
17
マウロ・ジュニア
3
ヤレク・ガシオロフスキ
25
キリアン・シルディリア
20
フース・ティル
35
ジョエル・ファン・デン・ベルグ
23
ヨエイ・フェールマン
11
クハイブ・ドリウエシュ
19
エスミル・バジュラクタレヴィッチ
9
リカルド・ペピ

4-2-3-1

PSVAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • O. Garcia

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ピーター・ボス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

AJX
-直近成績

ゴールを許す
11/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

PSV
-直近成績

ゴールを許す
15/10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

AJX

直近の 5 試合

PSV

2

勝利

2

引分け

1

Win

10

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

順位表