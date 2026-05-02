2025-26シーズンのエールディヴィジ第32節が日本時間5月3日(日)に開催され、板倉滉・冨安健洋が所属するアヤックスとPSVが対戦する。
本記事では、アヤックスvsPSVの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
アヤックス対PSVの試合日程・キックオフ時間
アヤックスvsPSVは、日本時間2026年5月3日(日)にアヤックスのホーム、ヨハン・クライフ・アレナで開催される。
- 大会：2025-26エールディヴィジ第32節
- 日時：2026年5月3日(日) 3:00キックオフ／日本時間
- 対戦：アヤックス vs PSV
- 会場：ヨハン・クライフ・アレナ
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
アヤックス対PSVの放送・配信予定
エールディヴィジ第32節のアヤックスvsPSVは日本語実況・解説付きで配信される。
|U-NEXT
|特設ページから視聴登録
(特典あり)
アヤックス対PSVの視聴方法
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2025-26シーズンのオランダ・エールディヴィジは、『U-NEXT』が毎節3試合をライブ配信。そのうち1試合は日本語実況・解説付きで配信を行う。エールディヴィジの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。
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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。