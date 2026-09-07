Ajax対PSVで審判団は次々とミスを犯したのか？ 物議を醸した6つの場面を振り返る

主審のサンダー・ファン・デル・エイクは土曜夜、エールディヴィジのビッグマッチを初めて裁いた。Ajax対PSV（1-3）では判定面で多くの問題があった。控えめに言っても、ファン・デル・エイクにとって満足のいく出来ではなかった。ルベン・ファン・ボメルがアーロン・ボウマンに犯したファウルについては大きな議論が起きたが、そのほかにも物議を醸す場面は数多くあった。Voetbalzoneがそれらを整理する。

16分：サノへの不当なイエローカード

試合開始から15分あまりで、佐野航大にこの試合最初のイエローカードが提示された。デイヴィ・クラッセンは日本人MFとのボール争いに勝ったが、その後の接触では先にファウルを犯していた。これにはタッチライン際でペーター・ボスもかなり怒りをあらわにした。映像を見返せば、PSV指揮官の主張に一理あると言わざるを得ない。

74分：コスティッチへの不当なイエローカード

投入されたばかりのフィリップ・コスティッチにも警告が出た。セルビア代表MFはマルコス・レオナルドのシャツをつかもうとしたが、実際にしっかりつかんではいなかった。それでもファン・デル・エイクはイエローカードに値すると判断した。

76分：ウアザーネへのPKなし

その数分後、途中出場のウアザーネは佐野のボールロストの後、再び同点に戻すチャンスを得た。この若手は好位置からシュートを放ったが、枠を越えた。すると直後、アルマンド・オビスポがペナルティーエリア内でアヤックスの選手にファウルを犯し、本人は痛みでピッチに倒れ込んだ。しかしファン・デル・エイクはファウルとは見なさなかった。VARとして担当したポル・ファン・ブーケルも、映像確認のために主審をモニターへ呼ぶことはなかった。

注目すべきことに、2週間前のFCフローニンゲン対PSVでは、似たような場面でティルにPKが与えられていた。シュートを打った後、マールク・チンヘルに倒されたためだ。あのとき主審のアラルト・リンドハウトはVARの介入を受けて映像を確認し、その後でPKを与えた。

ティルへのPKの場面は3分42秒に確認できる。

79分：アムラバトのバイラクタレビッチへのファウル？

ソフィアン・アムラバトはPSV戦で途中出場し、アヤックスの一員としてデビューを果たした。エスミル・バイラクタレビッチとの競り合いでは、まずボールに触れ、その後で相手ウイングのひざに軽く接触した。試合後、オンライン上ではPSVサポーターが主にこのプレーを問題視していた。アムラバトがバイラクタレビッチに触れた瞬間のスクリーンショットだけを見ると、確かに重いファウルに見える。しかし映像をスロー、あるいは通常速度で見ると、ひざを軽くかすめた程度にも見える。

80分：ファン・ボメルにレッドカードなし

ファン・ボメルとボウマンの激しい接触は、試合直後から大きな話題となった。この件については多くが語られ、多くが書かれた。ボスは試合後、ファン・ボメルは意図的に体をぶつけにいったわけではないと述べていた。

ファン・デル・エイクはこの接触を「不運なもの」と片づけた一方、審判責任者のレイモント・ファン・メーネンは、ファン・ボメルがボウマンに見舞った強烈な一撃はレッドカードに値したとの見解を示している。

さらにファン・メーネンは、ファン・ブーケルがVARとして主審をピッチ脇へ呼ばなかったとしても、負傷の処置中にファン・デル・エイク自身がモニターへ向かい、状況を落ち着いて確認すべきだったと考えていた。

97分：ファン・ボメルに2枚目のイエローはなし？

ファン・ボメルはボウマンへのファウルでイエローカード止まりだった。後半アディショナルタイム深くには、ユリアン・ブラントの脚を蹴って倒した場面でも、再び難を逃れた。このファウルは至近距離から通常速度では確認できず、スロー再生だけをもとに判断するしかない。















