全英女子オープンゴルフ2026のテレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法まとめ

女子ゴルフのメジャー大会『AIG女子オープン(全英女子オープン)2026』が、開催される。

本記事では、全英女子オープンゴルフ2026の視聴方法を紹介する。

全英女子オープンゴルフ2026の日程は？

全英女子オープンゴルフ2026（AIG女子オープン）は、2026年7月30日(木)から8月2日(日)までの4日間にわたって開催される。大会は予選ラウンド2日間、決勝ラウンド2日間で行われ、シーズンの海外女子メジャーを締めくくる注目大会となる。

開幕前日の7月29日(水)には公式練習日が設けられ、7月30日(木)に第1ラウンドがスタート。7月31日(金)の第2ラウンド終了後に予選カットが行われ、8月1日(土)から決勝ラウンド、8月2日(日)に最終ラウンドが実施される予定だ。

開催地は、イングランド・ランカシャー州のロイヤルリザム＆セントアンズゴルフクラブ。同コースでの開催は2018年以来で、全英女子オープンの舞台としては6度目となる。

日程 内容 会場 2026年7月29日(水) 公式練習日 ロイヤルリザム＆セントアンズゴルフクラブ 2026年7月30日(木) 第1ラウンド（予選ラウンド） ロイヤルリザム＆セントアンズゴルフクラブ 2026年7月31日(金) 第2ラウンド（予選ラウンド） ロイヤルリザム＆セントアンズゴルフクラブ 2026年8月1日(土) 第3ラウンド（決勝ラウンド） ロイヤルリザム＆セントアンズゴルフクラブ 2026年8月2日(日) 最終ラウンド（決勝ラウンド） ロイヤルリザム＆セントアンズゴルフクラブ

全英女子オープンゴルフはどこで見られる？テレビ放送・ライブ配信情報

全英女子オープンゴルフは、インターネット配信サービスの『U-NEXT』と、CS放送の『ゴルフネットワーク』で視聴できる。

『U-NEXT』では、「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」と「ワールドゴルフパック」の両プランで国際映像をライブ配信する。日本語実況・解説が付く時間帯の出演者情報は、配信開始の6時間前までに視聴ページへ掲載される予定。日本語解説が実施されない時間帯は、英語音声での中継となる。

さらに、「ワールドゴルフパック」では、日本人選手のプレーを中心に届ける「日本勢徹底マークLIVE」も視聴可能。同チャンネルでは、宮里藍プロがスペシャルゲスト解説を担当する。

地上波およびBSでのテレビ中継は予定されていないため、ネットで見る場合はU-NEXT、テレビで見る場合はCSのゴルフネットワークが主な視聴方法となる。

放送・配信先 形態 視聴可否 放送・配信時間 地上波 テレビ × 放送予定なし BS テレビ × 放送予定なし ゴルフネットワーク CS ○ 【1日目：7/30(木)】21:00～27:00

【2日目：7/31(金)】21:00～27:00

【3日目：8/1(土)】20:00～27:00

【最終日：8/2(日)】20:00～27:00 U-NEXT

31日間無料体験 ネット ○ 【1日目：7/30(木)】16:55～

【2日目：7/31(金)】16:55～

【3日目：8/1(土)】15:55～

【最終日：8/2(日)】15:55～ U-NEXT(日本勢徹底マークCh)

ワールドゴルフパック ネット ○ 【1日目：7/30(木)】14:55～

【2日目：7/31(金)】14:55～

【3日目：8/1(土)】14:55～

【最終日：8/2(日)】14:55～

※すべて日本時間。

※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

全英女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全英女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全英女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。