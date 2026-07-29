全英女子オープンゴルフ2026のテレビ放送・ネット配信予定は？視聴方法まとめ

女子ゴルフのメジャー大会『AIG女子オープン(全英女子オープン)2026』が、開催される。
本記事では、全英女子オープンゴルフ2026の視聴方法を紹介する。
全英女子オープンゴルフ2026の日程は？
全英女子オープンゴルフ2026（AIG女子オープン）は、2026年7月30日(木)から8月2日(日)までの4日間にわたって開催される。大会は予選ラウンド2日間、決勝ラウンド2日間で行われ、シーズンの海外女子メジャーを締めくくる注目大会となる。
開幕前日の7月29日(水)には公式練習日が設けられ、7月30日(木)に第1ラウンドがスタート。7月31日(金)の第2ラウンド終了後に予選カットが行われ、8月1日(土)から決勝ラウンド、8月2日(日)に最終ラウンドが実施される予定だ。
開催地は、イングランド・ランカシャー州のロイヤルリザム＆セントアンズゴルフクラブ。同コースでの開催は2018年以来で、全英女子オープンの舞台としては6度目となる。
|日程
|内容
|会場
|2026年7月29日(水)
|公式練習日
|ロイヤルリザム＆セントアンズゴルフクラブ
|2026年7月30日(木)
|第1ラウンド（予選ラウンド）
|ロイヤルリザム＆セントアンズゴルフクラブ
|2026年7月31日(金)
|第2ラウンド（予選ラウンド）
|ロイヤルリザム＆セントアンズゴルフクラブ
|2026年8月1日(土)
|第3ラウンド（決勝ラウンド）
|ロイヤルリザム＆セントアンズゴルフクラブ
|2026年8月2日(日)
|最終ラウンド（決勝ラウンド）
|ロイヤルリザム＆セントアンズゴルフクラブ
全英女子オープンゴルフはどこで見られる？テレビ放送・ライブ配信情報
全英女子オープンゴルフは、インターネット配信サービスの『U-NEXT』と、CS放送の『ゴルフネットワーク』で視聴できる。
『U-NEXT』では、「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」と「ワールドゴルフパック」の両プランで国際映像をライブ配信する。日本語実況・解説が付く時間帯の出演者情報は、配信開始の6時間前までに視聴ページへ掲載される予定。日本語解説が実施されない時間帯は、英語音声での中継となる。
さらに、「ワールドゴルフパック」では、日本人選手のプレーを中心に届ける「日本勢徹底マークLIVE」も視聴可能。同チャンネルでは、宮里藍プロがスペシャルゲスト解説を担当する。
地上波およびBSでのテレビ中継は予定されていないため、ネットで見る場合はU-NEXT、テレビで見る場合はCSのゴルフネットワークが主な視聴方法となる。
|放送・配信先
|形態
|視聴可否
|放送・配信時間
|地上波
|テレビ
|×
|放送予定なし
|BS
|テレビ
|×
|放送予定なし
|ゴルフネットワーク
|CS
|○
|【1日目：7/30(木)】21:00～27:00
【2日目：7/31(金)】21:00～27:00
【3日目：8/1(土)】20:00～27:00
【最終日：8/2(日)】20:00～27:00
|U-NEXT
31日間無料体験
|ネット
|○
|【1日目：7/30(木)】16:55～
【2日目：7/31(金)】16:55～
【3日目：8/1(土)】15:55～
【最終日：8/2(日)】15:55～
|U-NEXT(日本勢徹底マークCh)
ワールドゴルフパック
|ネット
|○
|【1日目：7/30(木)】14:55～
【2日目：7/31(金)】14:55～
【3日目：8/1(土)】14:55～
【最終日：8/2(日)】14:55～
※すべて日本時間。
※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
全英女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法
U-NEXT
全英女子オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全英女子オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。
「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。
U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法
- U-NEXT 31日間無料トライアル登録ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法
- U-NEXT ワールドゴルフパック登録ページへアクセス
- ページ中ほどの「ワールドゴルフパックの詳細はこちら」を選択
- 「①U-NEXTのゴルフを全部視聴」をタップ
- 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
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※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。