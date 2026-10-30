国際自動車連盟（FIA）は、ネット上の憎悪に対抗するため、より厳しい制裁を科す方針だ。匿名で投稿された場合も、人工知能（AI）を使って中傷の発信者を特定すると発表した。

FIAのモハメド・ビン・スライエム会長は「脅迫したのがファンなら、その人物を排除する。メディア関係者なら、その人物も排除する。そのための手段はある。ネット上で匿名に隠れていても、AIを使って正体を突き止める」と語った。

背景にあるのは、9月13日のスペインGPで起きたサーキット上でのチーム内対決だ。マドリードのコースでは、30歳のガスリーがチームメイトのフランコ・コラピントの前を走っていた。23歳のアルゼンチン人ドライバーはより速いペースで走り、無線でポジションを譲るよう求めたが、フランス人ドライバーは拒否し、自身のレースプランを続けると主張した。

これを受け、ネット上では、特にアルゼンチンのファンから怒りの声が相次いだ。反応は激しさを増し、ガスリー本人も声明を出すに至った。「トップアスリートとして注目を浴びる立場にあることは分かっている。これまでもずっとそうだった。しかし、現在の脅迫や攻撃は度を越している。特に、私の家族や恋人、その他の身近な人々に向けられる場合はなおさらだ。まったく容認できない」

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アルピーヌ首脳が表明、アルゼンチン人記者のインタビューには今後応じず

アルピーヌの責任者フラビオ・ブリアトーレは、これを受けて今後はアルゼンチンのメディア関係者のインタビューに応じないと表明した。一方、コラピントはファンに対し、チームメイトへの脅迫をやめるよう呼びかけた。

ビン・スライエム会長は、こうした行動が全ドライバーの手本になるべきだと考えている。「ドライバーにはファンがいる。そしてドライバーは、他のドライバーを脅迫するようなファンは望まないと言える」

ビン・スライエム会長は、こうした攻撃が関係者にすでに深刻な影響を及ぼした例として、最近起きた出来事を挙げた。「女性のレース審議委員が、レイプして殺すと脅迫されたことがあった。最終的に彼女は、そこまでして続ける価値はないと考え、辞めてしまった」