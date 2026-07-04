機械には感情や偏りがない。そこでクワラは、人工知能に議論を呼ぶ質問を投げかけ、編集介入なしで回答を紹介する。

今回取り上げるのは、サッカーファンが注目する「2026年ワールドカップラウンド16、モロッコ対カナダの予想スコアは？」という質問だ。

（注：言語的・情報的な誤りも含め、回答はAIが生成したまま掲載しています）。

回答：

2026年ワールドカップのベスト16、モロッコ対カナダ戦は、モロッコ代表が2－1で勝利すると予想します。

この予想は、両チームの今大会での成績と過去の対戦履歴に基づく。

1つ目は大舞台での経験と精神力の差です。モロッコは前回大会の成果と今大会での力強い戦いで自信を積み重ねています。

ブラジルとの引き分け、スコットランド・ハイチへの勝利、そして16強戦でオランダと1-1の末PK戦を制するなど、高いパフォーマンスを示している。 これは選手たちの成熟度と、ノックアウトステージのプレッシャーに耐える能力の高さを示している。

2つ目は多彩な攻撃力だ。イブラヒム・ディアス、スフィアン・ラヒミ、3得点を挙げているイスマイル・サイバリらがおり、選択肢は豊富だ。 アシュラフ・ハキミやナシール・メズラウィの突破力も加わり、カナダ代表の守備を解きほぐす力がある。

3つ目は、カナダが共催国としてホームアドバンテージと観客の後押しを受け、史上初めてこのラウンドに進出したこと。 組織力の高さを示し、ラウンド32では南アフリカを1-0で破った。アルフォンソ・デイヴィスやジョナサン・デイヴィッドが素早いカウンターで脅威となる。

2022年W杯グループステージで2－1と敗れたモロッコへのリベンジを狙うカナダだが、 しかし、モハメド・ウェヒビ監督が率いるモロッコ代表は戦術と経験で上回り、試合のペースを握って準々決勝進出を決めると予想される。