機械に感情や偏りはない。そこでクワラはAIに議論を呼ぶ質問を投げかけ、編集介入なしで回答を紹介する。

今回取り上げるのは、現在サッカーファンを熱狂させている「2026年ワールドカップ32強戦のエジプト対オーストラリア、予想スコアは？」という質問だ。

（注：回答に誤りが含まれる可能性がありますが、AIの出力そのまま掲載しています）。

回答：

統計と両チームのパフォーマンスから、エジプト代表が1－0で勝利すると予測されています。

具体的な根拠は次のとおりです。

グループリーグでは攻守のバランスが良く、ベルギー、イランと引き分け、ニュージーランドに3－1で勝利。3試合で5得点し無敗で突破した。 オマル・マルムシュ、モハメド・サラー、イマーム・アシュールなど、守備を突破できる選手がいる。

一方、オーストラリアは堅い守備を武器にトルコ戦とパラグアイ戦で無失点だった。だが攻撃の選択肢が少なく、アメリカ戦の敗北やパラグアイ戦の無得点が課題を示した。

試合展開は、エジプトが先制を狙い、オーストラリアがカウンターで応じる展開が予想される。

オーストラリアの守備力とエジプトの攻撃力を踏まえると、専門コンピューターはエジプトの勝利確率を38％、オーストラリアを28％と予測している。 世界各国の新聞や専門家の多くも、エジプトが1－0で勝利し、個人技やセットプレーで決着をつけると予測している。