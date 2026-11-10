バレンシア監督アギーレ、レアル戦招集外の佐藤龍之介について…「彼はすべきことをしている。しかし全員は招集できないんだ」

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バレンシア指揮官アギーレ、佐藤龍之介について再び言及。

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バレンシアのハビエル・アギーレ監督が、ラ・リーガ第12節レアル・マドリード戦（●0-3）で招集外としたMF佐藤龍之介について触れている。

今夏の移籍市場でFC東京からバレンシアに加わり、公式戦最初の5試合にはすべて出場していた佐藤。その内訳はスタメン4試合、途中出場1試合とレギュラー格だったものの、その後の6試合では一切出場機会を得ていない。アギーレ監督就任後も4試合ベンチに座り続けており、レアル・マドリーとの大一番ではついに招集メンバーから外れている。

アギーレ監督は10日のコパ・デル・レイ1回戦、アウェーでのタベルネス（スペイン6部）戦の前日会見に出席し、佐藤を招集外とした理由を説明。チーム全体のレベルが拮抗しているために、佐藤だけでなくほかの選手が外れる可能性もあったことを強調した。

「あの若者の状況はほかの選手たちと一緒だ。選手の人数は26人、いや、27人で、招集できるのは23人だ。つまり全員が起用可能ならば、4選手は必ず外れなくてはいけない」

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「佐藤はほかの全員と同じ状況なんだ。彼はしっかり働いている。自分のやるべきことをこなしている。だが、全員を招集することはできないんだ。選手たちはベンチに座るときもあれば、ピッチに立つことも、スタンドに座ることもある。このチームは全員のレベルが拮抗しているんだよ」