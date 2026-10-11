アギーレ、佐藤龍之介について語る「日本代表を離脱してまで合流する姿勢は気に入った」「会話はスペイン語と英語。日本語は難し過ぎる」

バレンシアを新たに率いるハビエル・アギーレ監督が、MF佐藤龍之介について語った。クラブのオウンドメディアがコメントを伝えている。

成績不振によってカルロス・コルベラン監督を解任し、アギーレ監督を招聘したバレンシア。メキシコ人指揮官の初陣は11日のラ・リーガ第8節、敵地エル・サルディネロでのラシン・サンタンデール戦だ。

この試合を前に会見に出席したアギーレ監督には、佐藤についての質問が飛んでいる。佐藤は日本代表に招集されながらも、全日程を消化する前に離脱してバレンシアに合流していた。かつて日本代表を率いたアギーレ監督は、佐藤のチームに適応しようとする姿勢に好感を覚えたようだ。

「バレンシアの過去7試合の映像は見たし、彼もしっかりプレーしていた。君（質問した記者）が言った振る舞い（佐藤の日本代表からの離脱）はとても素晴らしかったね」

「日本サッカー協会には友人たちがいて、私に連絡をしてきた。『彼が（バレンシアに）合流したいならば（日本代表を離脱して）構わない』と伝えられたよ。チームに貢献したいという選手の意欲は、どんなものであれ歓迎すべきだ。そうしてここにやって来た彼は、疲労もジェットラグもなかった。その振る舞いは、じつに好ましいものだった」

「彼は躍動感ある選手で、足元でのボール扱いが巧みなタイプの典型だ。紛れもなく、このチームの戦力だよ」

「コミュニケーションは取れている。彼は英語とスペイン語を急ピッチで学んでいる。日本語については、本当に、おそろしいほど難しい（笑）。当事者としてそう言わせてもらうよ（笑）。彼のチームへの早期合流や練習に取り組む姿勢を、私はとても気に入っている。ピッチ上で、彼が成果を挙げられる場所を見つけ出したいね」