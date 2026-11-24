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スポーツ仲裁裁判所が2025年アフリカネイションズカップ決勝を巡る最終判断を下す数時間前、セネガルとモロッコの対立が激化している。モロッコがセネガルサッカー連盟会長アブドゥライ・ファルの関与する電話での会話疑惑を報告し、セネガル側は強く否定した。

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AFCON決勝を巡る最終判断を前に緊張高まる

スポーツ仲裁裁判所（CAS）が 2025年アフリカネイションズカップ決勝 を巡る最終判断を下す数時間前、セネガルとモロッコの間でピッチ外の激しい対立が勃発した。争点となっているのは、セネガルサッカー連盟会長アブドゥライ・ファルと審理を担当する仲裁人の1人が電話で話したという疑惑だ。

モロッコは決定的な判断を前に、接触疑惑をCASに正式に報告した。訴えの対象は、ファルと、この注目を集める案件の判断を担う3人の仲裁人のうち1人との電話での会話とされる。最終判断が迫る中、新たな疑惑によって、大陸王座を巡るすでに緊迫した法廷闘争にさらなる対立が生じている。

セネガルは疑惑を「フェイクニュース」と一蹴

セネガルは判断が迫る中、モロッコ側の主張を「フェイクニュース」と呼び、速やかに否定した。セネガル側の関係者は、論争の鎮静化にすぐさま動いた。

RMCスポーツによると、セネガル側は、ファルと、3人の仲裁人で構成される審理チームにCASが選んだドイツ人の法律専門家との間に、いかなる接触もなかったと全面的に否定した。そのような会話は一切なかったと主張している。この強い反論は、争われている優勝の行方について仲裁裁判所の最終判断を待つ両陣営の深い不信感を浮き彫りにしている。

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争われる決勝の結果が対立の中心に

法廷闘争の発端は、2025年アフリカネイションズカップ決勝の劇的な結末にある。セネガルは当初、ピッチ上で延長戦の末にこの大一番を1-0で制した。

しかし、その後、事務上の裁定によって優勝は モロッコに与えられ 、スポーツでの勝利は複雑な法廷闘争へと変わった。セネガルはピッチ上で勝ち取ったタイトルを取り戻すために異議を申し立て、問題はCASに持ち込まれた。この事務上の裁定による逆転がピッチ外での激しい対立を生み、現在の手続きの公正さを巡る応酬につながっている。

緊迫した中、最終判断が迫る

CASが最終判断を発表するまであと数時間となり、両国は不安の中で待つことになった。仲裁裁判所の判断により、2025年大会を巡る長期の争いには最終的な決着がつく。新たな訴えが審理に影響するかどうかはまだ分からないが、この案件を取り巻く雰囲気は明らかに一段と緊迫している。