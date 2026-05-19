テレビ放送とオンラインライブストリームを含む、試合の必須情報を完全ガイドで紹介します。
AFCボーンマス対マンチェスター・シティの視聴方法：テレビ局とオンラインライブストリーム
AFCボーンマス対マンチェスター・シティはViaplayでライブ配信。以下にテレビ放送とライブストリームの視聴オプションを示します。
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チームニュース＆メンバー
ボーンマス vs マンチェスター・シティ 予想スタメン
先発メンバー
マネージャー
- アンドニ・イラオラ
- ジョゼップ・グアルディオラ
負傷者および出場停止
ボーンマスではルイス・クックとJ・ソレールが負傷、ライアン・クリスティが出場停止。チェリーズの予想スタメンはペトロヴィッチ、トラファート、スミス、ヒル、セネシ、トート、ラヤン、スコット、タヴェルニエ、クルピ、エヴァニルソン。キックオフが近づき次第、最新情報を追加する。
マンチェスター・シティは負傷者・出場停止なし。予想スタメンはドンナルンマ、ゲヒ、ヌネス、グヴァルディオル、クサノフ、アイト・ヌリ、シルバ、フォーデン、サヴィーニョ、マルムシュ、セメニョ。土曜のFAカップ決勝で決勝点を挙げたセメニョも先発だ。
最近の調子
ボーンマスは絶好調だ。 プレミアリーグ直近5試合で4勝1分（ホームでリーズ・ユナイテッドと2-2）。直近のアウェイ戦ではフラムに1-0、さらにアーセナルにも2-1で勝利し、敵地でも結果を出している。
マンチェスター・シティも直近5試合で4勝。クリスタル・パレスに3-0、ブレントフォードのアウェーでも3-0で勝利した。引き分けはエバートン戦の3-3だけだ。 チェルシーとのFAカップ決勝でも0-1で完封勝ちし、大舞台での守備力を示した。
対戦成績
直近の対戦ではシティが圧倒。2025年11月のホームでは3-1で勝ち、同スコアは2025年5月の試合と同じ。ボーンマス唯一の勝利は2024年11月のホームでの2-1。 5試合の対戦成績ではシティが圧倒的だが、ボーンマスはホームで番狂わせを起こす可能性を示している。
順位
プレミアリーグではマンチェスター・シティが2位、ボーンマスは6位。シティが勝つたびに首位アーセナルにプレッシャーがかかる。