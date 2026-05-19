Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoボーンマス
Vitality Stadium
team-logoマンチェスター・シティ
GOAL-e

翻訳者：

AFCボーンマス対マンチェスター・シティの視聴方法：テレビ放送局、オンラインライブストリーム、キックオフ時間、両チームの最近の調子

ボーンマス 対 マンチェスター・シティ
ボーンマス
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ

AFCボーンマス対マンチェスター・シティの視聴方法と最新チームニュースの一覧です。

テレビ放送とオンラインライブストリームを含む、試合の必須情報を完全ガイドで紹介します。

AFCボーンマス対マンチェスター・シティの視聴方法：テレビ局とオンラインライブストリーム

AFCボーンマス対マンチェスター・シティはViaplayでライブ配信。以下にテレビ放送とライブストリームの視聴オプションを示します。

外出中や海外在住の場合はVPN接続で普段利用しているストリーミングサービスにログインすれば、試合を見逃すことはありません。

Viaplay

Viaplay

こちらからご覧ください

NordVPNでどこでも視聴

海外では、普段使うストリーミングサービスで試合を見るためにVPNが必要なことがあります。NordVPNなどを使えば、安全に接続できます。

チームニュース＆メンバー

ボーンマス vs マンチェスター・シティ 予想スタメン

4-2-3-1
ボーンマス crest
ボーンマス
BOU
フォーメーション
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
4-2-3-1
1ジョルジェ・ペトロヴィッチ3アドリエン・トリュファート15アダム・スミス23ジェームズ・ヒル5マルコス・セネシ37Rayan8アレックス・スコット16マーカス・タヴァーニアー22イーライ・クルーピ12タイラー・アダムス9エヴァニウソン25ジャンルイジ・ドンナルンマ15マーク・グエイ27マテウス・ルイス45アブドゥコディル・フサノフ33ニコ・オライリー10ラヤン・シェルキ11ジェレミー・ドク20ベルナルド・シウヴァ42アントワーヌ・セメンヨ14ニコ・ゴンサレス9アーリング・ハーランド
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
4-2-3-1
ボーンマス

先発メンバー

マンチェスター・シティ

マネージャー

  • アンドニ・イラオラ
  • ジョゼップ・グアルディオラ

負傷者および出場停止

    ボーンマスではルイス・クックとJ・ソレールが負傷、ライアン・クリスティが出場停止。チェリーズの予想スタメンはペトロヴィッチ、トラファート、スミス、ヒル、セネシ、トート、ラヤン、スコット、タヴェルニエ、クルピ、エヴァニルソン。キックオフが近づき次第、最新情報を追加する。

    マンチェスター・シティは負傷者・出場停止なし。予想スタメンはドンナルンマ、ゲヒ、ヌネス、グヴァルディオル、クサノフ、アイト・ヌリ、シルバ、フォーデン、サヴィーニョ、マルムシュ、セメニョ。土曜のFAカップ決勝で決勝点を挙げたセメニョも先発だ。

    負傷者および出場停止選手

    負傷者および出場停止

    負傷者および出場停止

    • 欠場選手なし

    最近の調子

    ボーンマスは絶好調だ。 プレミアリーグ直近5試合で4勝1分（ホームでリーズ・ユナイテッドと2-2）。直近のアウェイ戦ではフラムに1-0、さらにアーセナルにも2-1で勝利し、敵地でも結果を出している。

    マンチェスター・シティも直近5試合で4勝。クリスタル・パレスに3-0、ブレントフォードのアウェーでも3-0で勝利した。引き分けはエバートン戦の3-3だけだ。 チェルシーとのFAカップ決勝でも0-1で完封勝ちし、大舞台での守備力を示した。

    対戦成績

    直近の対戦ではシティが圧倒。2025年11月のホームでは3-1で勝ち、同スコアは2025年5月の試合と同じ。ボーンマス唯一の勝利は2024年11月のホームでの2-1。 5試合の対戦成績ではシティが圧倒的だが、ボーンマスはホームで番狂わせを起こす可能性を示している。

    順位

    プレミアリーグではマンチェスター・シティが2位、ボーンマスは6位。シティが勝つたびに首位アーセナルにプレッシャーがかかる。

    広告