共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

アジアサッカー連盟（AFC）は木曜日、バンコクでアリレザ・ベイランバンドを2026年の年間最優秀選手に選出した。34歳のイラン人GKは、アジアの年間最優秀選手に選ばれた史上初のゴールキーパーとなった。アトレティコ・マドリードのMFイ・ガンインは、2年連続でAFC 年間最優秀国際選手に選ばれた。

ベイランバンドは特に昨夏のワールドカップで脚光を浴びた。イランは米国内での宿泊を認められないなど、 多くの制約 に直面したが、チーム・メッリはグループステージを無敗で終えた。

ベイランバンドはイランの揺るぎない正GKであり、信頼を得ている理由をプレーで示した。特にベルギー戦では7本ものセーブで輝き、相手を 0-0 の引き分けに抑えた。

イランは先にニュージーランドと 2-2 で引き分け、波乱を伴った最終戦のエジプト戦も 1-1 で終えた。無敗ながら、得失点差でわずかに及ばず、決勝トーナメント進出を逃した。

広告 広告

ワールドカップで計15本のセーブを記録したベイランバンドは、2019年にも候補に選ばれたが、その際はカタール人のアクラム・アフィフに受賞を譲った。

Related Topics

今回、ベイランバンドはサウジアラビア人のライバル、フェラス・アルブリカンとサレム・アルドサリを抑えて受賞。第30回を迎えた授賞式で、2004年のアリ・カリミ以来となるイラン人受賞者になった。

ベイランバンドとカリミのほかにも、イランからはホダダド・アジジ（1996年）、アリ・ダエイ（1999年）、メフディ・マハダビキア（2003年）がこの個人賞に輝いている。また、ベイランバンドは1996年のサウジアラビア人GKモハメド・アルデアイエに続き、同賞の候補に選ばれた史上2人目のゴールキーパーでもある。

広告

クラブレベルでも、ベイランバンドは印象的な1年を過ごした。AFCチャンピオンズリーグでは9試合中5試合で無失点に抑え、所属するトラクトルFCをベスト16に導いた。これにより同クラブは、アジア最高峰のクラブ大会における過去最高成績に並んだ。

国内では、ペルシャの壁はトラクトルでわずか3試合を欠場した。同クラブは、戦争により早期打ち切りとなったリーグ戦でエステグラルFCに次ぐ2位だった。代表通算90試合出場のベイランバンドは、今年10月からファジュル・セパーシー・シーラーズでゴールを守っている。