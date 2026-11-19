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アジアサッカー連盟（AFC）は木曜日、バンコクでアリレザ・ベイランヴァンドを2026年の年間最優秀選手に選出した。34歳のイラン人選手は、アジアで最も優れた選手に選ばれた史上初のゴールキーパーとなった。

ベイランヴァンドは特に昨夏のワールドカップで脚光を浴びた。イランは米国内での宿泊が認められないなど、 多くの制約 に直面したものの、チーム・メッリはグループステージを無敗で終えた。

イランの正守護神だったベイランヴァンドは、その信頼に応えるプレーを見せた。特にベルギー戦では7本のシュートを防ぐ活躍を見せ、相手を 0-0 の引き分けに抑えた。

イランはそれに先立つニュージーランド戦で 2-2 、波乱の展開となったグループ最終戦のエジプト戦でも 1-1 で引き分けた。無敗を守ったものの、得失点差でわずかに及ばず、決勝トーナメント進出を逃した。

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ワールドカップで計15本のシュートを防いだベイランヴァンドは、2019年にも候補に選ばれていたが、その際はカタールのアクラム・アフィフに受賞を譲った。

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今回はサウジアラビアの候補、フェラス・アル＝ブライカンとサレム・アル＝ドーサリーを抑えて受賞。第30回の授賞式で、2004年のアリ・カリミ以来、同賞を受賞した初のイラン人となった。

ベイランヴァンドとカリミのほかにも、イランからはホダダド・アジジ（1996年）、アリ・ダエイ（1999年）、メフディ・マハダビキア（2003年）がこの個人賞を獲得している。また、ゴールキーパーが候補に選ばれたのは、1996年のサウジアラビア人選手モハメド・アル＝デアイエに続き、ベイランヴァンドが史上2人目だ。

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クラブでも、ベイランヴァンドは印象的な1年を過ごした。AFCチャンピオンズリーグでは9試合中5試合で無失点を記録し、所属するトラクターFCのベスト16進出に貢献。クラブはアジア最大のクラブ大会における過去最高成績に並んだ。

国内では、「ペルシャの壁」はトラクターでわずか3試合を欠場した。戦争により早期に打ち切られたリーグで、チームはエステグラルFCに次ぐ2位だった。代表通算90試合出場の同選手は、今年10月からファジル・セパシ・シーラーズでゴールを守っている。