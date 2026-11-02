イオンブラックフライデー2026チラシの内容は？何が安くなる？

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イオンの大型セール「イオン 超！ブラックフライデーフェス2026」が、2026年11月20日(金)から11月30日(月)までの11日間にわたって開催される。

本記事では、イオンブラックフライデー2026のチラシの内容について紹介する。

イオンブラックフライデー2026の開催期間は？

2026年の「イオン 超！ブラックフライデーフェス」は、11月20日(金)から30日(月)まで、全国のイオン・イオンスタイル約600店舗を中心に開催される。

一方、イオンスタイルオンラインやイオンショップでは、10月31日(土)から先行セールがスタート。店頭よりも早く、食品や日用品、ギフト商品などを購入できる。

セール・販売方法 開催期間 店頭セール(イオン・イオンスタイル) 11月20日(金)～30日(月) イオンスタイルオンライン先行セール 10月31日(土)10:00～11月16日(月)9:59 ご予約販売会 10月31日(土)10:00～ イオンショップ 10月31日(土)9:00～11月30日(月)23:59

イオンスタイルオンラインでは、セール対象商品にも利用できる「ほぼ全品15％OFFクーポン」などが用意されている。また、ご予約販売会では数量限定の商品や体験型商品などの申し込みも受け付ける。

イオンブラックフライデー2026のチラシはどこで見られる？

イオンブラックフライデー2026のチラシは、「イオンお買物アプリ」や公式WEBチラシサイトから確認できる。

イオンお買物アプリでは、お気に入り店舗を登録することで、各店舗の特売情報やアプリ限定クーポンをチェック可能。WEBチラシサイトでは、全国の店舗のセール情報を確認できる。

確認方法 特徴 イオンお買物アプリ 店舗別チラシ・特売情報・限定クーポンを確認可能 公式WEBチラシサイト 全国の店舗のチラシや最新セール情報を掲載

イオンブラックフライデー2026のキャンペーン内容は？

イオンブラックフライデー2026では、WAON POINTの還元率アップや割引クーポン、体験型イベントなど、さまざまなキャンペーンが実施される。

特に、購入金額に応じてWAON POINTが最大30倍になる企画や、オンライン限定の15％OFFクーポンなどが注目だ。

キャンペーン 内容 買えば買うほど！ポイントアップ 対象決済で税込5万円以上の購入で基本の10倍、10万円以上で20倍、20万円以上で最大30倍 イオンお買物アプリクーポン祭り 飲料・調味料などに使える約370種類の割引クーポン ラッキー8％デー 対象惣菜が8％OFFになるアプリ限定クーポン 1＋1企画 対象の焼鳥・ピザ購入でドリンク引換クーポンを進呈 イオンスタイルオンライン 対象商品に使える15％OFFクーポン(コード： vak615 ) イオンショップ 税込5万円以上の購入で最大10,000円OFF BLACK FRIDAY FESバンド バンド着用で日替わり割引や限定ノベルティを提供 アゲアゲFESタイム 「U.S.A.」に合わせたタイムセールや試食会 参加型イベント サイコロ企画・デジタルラリー・TikTokチャレンジなど イオン ドリームキャンペーン 対象レシートでブラックパンダグッズなどが当たる抽選に応募可能

WAON POINTのポイントアップ企画は11月20日(金)から30日(月)まで実施され、イオンマークのカード払いまたはAEON Pay(イオンカード払い)が対象となる。

また、イオンスタイルオンラインでは10月31日(土)から11月16日(月)9:59まで先行セールを開催。店頭セールに先駆けてクーポンを利用できる。

イオンブラックフライデー2026のおすすめ目玉商品は？

精肉・ハム

AEON

イオンブラックフライデー2026では、国産黒毛和牛や松阪牛をはじめ、牛タンやハムなどの肉類・加工食品も注目の商品となっている。

イオンショップでは、1kg入りの黒毛和牛切りおとしやすき焼き用の松阪牛、ローストビーフセットなどを取り扱っている。普段の食事から年末年始のごちそう、お歳暮用のギフトまで、用途に合わせて選べるのが魅力だ。価格を重視するなら、税込540円の九州産華味鳥 鶏トロジューシー焼きが手頃だ。また、国産黒毛和牛切りおとしは1kgで税込5,940円となっており、家族で楽しめるボリュームのある商品を探している人にも適している。

飲料・酒

AEON

イオンブラックフライデー2026では、ドリップコーヒーやスティック飲料、スープとの詰め合わせなど、家庭用から贈答用まで幅広い商品がラインナップされている。

イオンショップでは、108袋入りの大容量ドリップコーヒーをはじめ、AGFやキーコーヒーなどの人気ブランドのギフトセットも販売中。毎日のコーヒータイムに活用できる商品から、お歳暮やちょっとしたプレゼントに適した商品まで揃っている。コーヒーを頻繁に飲む人には、108袋入りで税込3,002.40円のドリップパックが候補となる。一方、贈り物を探している場合は、税込2,160円のキーコーヒー ドリップオンギフトや、税込2,916円のAGFスティック アソートギフトなどもチェックしたい。

スイーツ

AEON

イオンブラックフライデー2026では、洋菓子や和菓子、人気キャラクターをモチーフにしたケーキなど、さまざまなスイーツが販売されている。

イオンショップでは、ゴディバのハッピーバッグや堂島ジョリエのロールケーキセット、大容量のフロランタンなどがラインナップ。普段のおやつからクリスマスパーティー、冬のギフトまで、用途に合わせて商品を選べる。手頃なスイーツを探しているなら、税込429.84円のMACAPRESSO ドバイスタイルもちもちクッキーが候補となる。また、ゴディバのハッピーバッグは税込2,160円で、チョコレート好きの人にもおすすめだ。

野菜・果物

AEON

イオンブラックフライデー2026では、じゃがいもやたまねぎといった定番野菜から、みかんやりんごなどの季節の果物まで、多彩な商品がラインナップされている。

イオンショップでは、北海道産の野菜10kgセットや愛媛県産のブランドみかん、青森県産のりんごなどを取り扱っている。数量限定の商品も多く、食費を抑えたい人や冬の味覚をまとめて購入したい人はチェックしておきたい。

日常的に使う食材を確保したい場合は、税込2,160円の北海道産じゃがいも・たまねぎ詰合せが候補となる。また、愛媛県産の川上みかんは4.5kgで税込2,700円と、家族で楽しめる果物を探している人にも適している。

米・麺類

AEON

イオンブラックフライデー2026では、秋田県産あきたこまちや新潟県産こしひかりなど、令和8年産の新米を中心に、お得な食品がラインナップされている。

イオンショップでは、10kg入りのお米を精米・無洗米から選べるほか、具付き麺や天ぷらの冷凍セットなども取り扱っている。毎日の食事に欠かせないお米をまとめ買いしたい人や、調理の手間を減らしたい人はチェックしておきたい。

10kg入りのお米では、「いつものお米 あかふじ」が税込5,400円、秋田県産あきたこまちの精米が税込5,940円となっている。無洗米を希望する場合は、あきたこまちや新潟県産こしひかりも候補となる。

また、天ぷら3種計8袋セットは税込1,620円と、食事のおかずを手軽に用意したい人にもおすすめだ。