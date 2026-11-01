AEKアテネ、チャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦を前に大きな痛手

AEKアテネは、日曜日に行われたダービーでライバルのパナシナイコスに0－2で敗れるという予想外の黒星を喫し、今季のギリシャ・リーグで初黒星を記録した。火曜夜にはチャンピオンズリーグ第4節でレアル・マドリードとの難しいヨーロッパでの一戦を控えている。

この敗戦はギリシャの同クラブにとって苦しいタイミングで訪れた。国内リーグで3連勝を収めて高い士気を持って試合に臨んでいたが、良い結果の連続を継続することはできず、勝ち点が止まり、パナシナイコスとの差は7ポイントに広がった。

ホームチームは相手に一息つく隙を与えず、アンドレアス・ティティエが試合開始1分で先制点を挙げ、AEKアテネを早い時間帯からプレッシャーにさらした。その後、サンティノ・アンディーノが後半開始とともに2点目を決めてリードを広げ、アウェーチームが追いつくという任務をさらに困難にした。

AEKアテネは点差を縮めて試合の流れに戻ろうと試み、試合の展開を変えるために生かせたはずのいくつかのチャンスを作ったが、それらを得点に結びつけることはできなかった。最後の20分間を数的優位で戦ったにもかかわらず、結局は伝統的なライバルを相手に痛恨の敗北を喫することとなった。

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この結果は、AEKアテネに素早く立て直すという大きな試練を突きつけている。レアル・マドリードを迎える前にミスを修正する時間はあまり残されておらず、この一戦はより一層の集中と規律を要求される。特に、マドリードのクラブは連勝を継続するという野心を持って試合に臨むため、ダービーでの黒星の後、ホームチームの任務はさらに困難なものとなっている。