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レアル・マドリーは、戦術変更と個々の好プレーが勝敗を左右したスリリングな一戦でAEKアテネを3-2で下し、欧州での全勝を維持した。2度リードを許しながらも、スペインの名門は持ち前の粘り強さを発揮し、試合終了間際に勝ち点3をもぎ取った。

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レアル・マドリーはアテネで戦術的な柔軟性を限界まで試されながらも、粘り強いAEKとの計5ゴールの激戦を制した。ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームはボール保持率70％を記録したが、ホームチームの縦に速い攻撃に苦しめられた。序盤にアブバカリ・コイタに先制を許し、コンパクトな4-4-2の守備ブロックを崩すため、マドリーはボールを保持し続ける展開を強いられた。ジュード・ベリンガムが同点ゴールを決めたものの、主導権を握りながら守備の安定を確保できず、試合は緊迫した展開が続いた。

後半は混戦となり、75分にはスタヴロス・ピリオスのゴールでAEKが再びリードした。マドリーはすぐさま、狙いを持って対応。フレッシュな選手の投入によって最後の猛攻を仕掛けた。AEKのゴールからほどなくしてキリアン・エムバペが同点に追いつき、終盤に投入されたフェデリコ・バルベルデが決定的な仕事を果たす。後半アディショナルタイム2分、ウルグアイ代表MFが持ち味のロングシュートを放ってギリシャのホームチームを打ち砕き、マドリーはリーグフェーズ開幕から4戦4勝で首位を維持した。

GK・DF

ティボー・クルトワ：6/10

ベルギー代表GKにとっては歯がゆい夜となった。枠内シュートを5本浴び、被ゴール期待値（xGC）はわずか0.87ながら2失点。AEKのシュートの精度を考えれば防ぐのは難しかったが、マドリーが長くボールを保持する間はほぼ出番がなく、3セーブを記録して失点を2にとどめた。

デンゼル・ダンフリース：6/10

右サイドで幅を取り、アタッキングサードで積極的にプレー。正確なクロスでエムバペの2点目をお膳立てした。一方、80分にはCK後の至近距離からのシュートを止められ、自ら得点する絶好機を逃した。守備では、マドリーがラインを押し上げた際のAEKの攻守の切り替えでポジションを外れた。

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エデル・ミリトン：5/10

ブラジル人センターバックの出来は一長一短だった。遠距離からのシュートで攻撃のきっかけをつくろうとし、CKから枠内へのヘディングシュートも記録したが、ヨビッチとコイタの直線的な攻撃への対応には苦しんだ。AEKの2点目につながった速攻でのポジショニングにも疑問が残る。

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アントニオ・リュディガー：7/10

レアル・マドリーの守備の要。パスは77本中75本を成功させ、成功率97％という正確さでボールを配った。ボールを保持し直し、AEKに継続して圧力をかけさせないうえで欠かせない存在だったが、チーム全体の守備組織はカウンターを受けた際に崩れた。

マルク・ククレジャ：5/10

時には内側に入るサイドバックとしてプレーし、ベリンガムによるチームの1点目をお膳立てした。ただ、試合を通じて安定して影響力を発揮することはできなかった。55分には自ら得点する大きなチャンスを逃し、81分にはモウリーニョ監督がより攻撃的な布陣に切り替える中、ブラヒム・ディアスとの交代でピッチを退いた。

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MF

エドゥアルド・カマヴィンガ：8/10

中盤で圧巻のパフォーマンスを披露した。マドリーがボール保持率70％を記録できた最大の要因であり、驚異的な12回のデュエル勝利と7回のタックル成功を記録。中盤で相手の攻撃の芽を摘み、創造性のある選手たちが高い位置にとどまることを可能にした。

ベルナルド・シウバ：6/10

自身の高い基準からすれば、比較的静かな一戦だった。ハーフスペースでプレーしたが、AEKの低い守備ブロックを崩す決定的なパスは出せなかった。ゴールまでわずか5メートルの位置からヘディングで絶好機を逃し、67分にエンドリッキと交代した。

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ジュード・ベリンガム：7/10

イングランド代表MFは前半の攻撃の中心となり、32分に左足で正確に決めて貴重な同点ゴールを挙げた。シュートは計3本。マドリーが勝ち越し点を狙う終盤、カルロス・エスピとの交代でピッチを退いた。

FW

ヤン・ディオマンデ：5/10

3トップの右に配置されたが、大きな影響は残せなかった。27分に枠外へのシュートを1本記録したものの、主な攻撃にはほとんど絡めず、後に決勝点を挙げるバルベルデとの交代で退いた。

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ヴィニシウス・ジュニオール：6/10

左サイドで常に脅威となったブラジル代表FWだが、普段のような決定力を欠いた。シュート2本をブロックされ、ほかの2本は枠を外れた。ドリブルで守備陣を引きつけ、味方のためにスペースをつくったものの、81分の戦術的な布陣変更で交代した。

キリアン・エムバペ：7/10

フランス代表FWは積極的にシュートを放った。計7本は両チーム最多で、ゴール期待値（xG）も1.36と高かった。78分についに同点ゴールを決め、終盤の劇的な決着につなげた。何度かチャンスを逃したものの、動き出しは終始一級品だった。

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交代選手・監督

フェデリコ・バルベルデ：9/10

最高のスーパーサブ。67分に出場すると、試合のテンポを一変させた。最大の見せ場は92分に訪れ、27メートルの距離から強烈なシュートを叩き込んで3-2の勝利を決めた。シュート技術を存分に示す一撃だった。

エンドリッキ：6/10

ボックス内での存在感を高めるために投入された若手は、最後のゴールにつながる攻撃に絡み、出場した23分間でシュートを2本放った。

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ブラヒム・ディアス：7/10

バルベルデの決勝点をアシスト。疲れが見えたAEK守備陣に対する運動量と縦への推進力は、最後の10分間で重要だった。

アルバロ・カレーラス：採点なし

左サイドの守備を固めるため、終盤に投入された。

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カルロス・エスピ：採点なし

残り数分で投入された。

ジョゼ・モウリーニョ：8/10

モウリーニョ監督の試合運びは的確だった。縦への推進力が足りないと見てバルベルデとブラヒム・ディアスを投入した判断が、引き分けに終わる可能性のあった試合を勝利へと変えた。守備への切り替えにはなお懸念が残るが、戦術的な修正によって、最後はマドリーの質の高さが結果に表れた。