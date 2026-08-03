プレシーズンは終盤に差しかかり、最初の公式戦も消化され、移籍市場も本格的に動いている。エールディビジの新シーズンはいよいよ目前だ。今週はシーズンプレビュー連載として、エールディビジ全18クラブを詳しく見ていく。この記事ではADOデン・ハーグに注目。移籍市場での夏の動きを分析し、ロビン・ペーターのスタイルを掘り下げ、ブレイクが期待される選手を挙げるとともに、新シーズンに向けたいくつかの（大胆な）予想もお届けする。

ADOは5シーズンの不在を経て、オランダのトップリーグに戻ってくる。デン・ハーグのクラブは昨季、ケウケン・カンピオン・ディビジで見事に優勝した。いま、新たなフェーズが始まろうとしている。

その中で大きなプラス材料に見えるのが、ペーターが今なおデン・ハーグでチームを率いていることだ。39歳のドイツ人指揮官は、攻撃とハイプレスを志向するタレント性と野心を兼ね備えた監督である。

ペーターのチームがこれをエールディビジでも示せるかどうかは興味深いポイントだ。それが実現すれば、ADOは残留するだけでなく、オランダのサッカーファンを楽しませる存在にもなるだろう。

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加入・退団

ADOの経験豊富なテクニカルディレクター、マルク・ウォッテはこの夏、すでに5人の新戦力を迎え入れている。GKニクラス・ティーデ（VfLボーフム）、センターバックのラッセ・ウィルヘルム（1.FCザールブリュッケン）、MFヤン・ザンブレク（ヘラクレス・アルメロ）、点取り屋ドナート・バラーニ（デブレツェニVSC）、そして才能豊かなFWヤニック・エドゥアルド（TSGホッフェンハイム）だ。

その一方で、主力選手ヤリ・フラクが60万ユーロでCDカステリョンに売却された。さらにペーターは、重要な先発選手だったスティーヴェン・ファン・デル・スロートがフォルトゥナ・デュッセルドルフへ移籍するのも見届けることになった。カルト的な人気を誇るディオゴ・トマスは、スウェーデンのAIKと契約。ミラン・ホッケはユニオン・サン＝ジロワーズから数百万ユーロ規模のオファーを受けたにもかかわらず、今のところまだADOの選手だ。フェイエノールト育ちの左利きは、エールディビジの多くのクラブにとって補強になり得る存在だろう。

ADOは才能あるスカッドを擁しているが、移籍期間の最後の1カ月で、エールディビジにふさわしい補強をあと2〜3人加えたいところだ。Tubantiaによれば、FCトゥウェンテのアルノ・フェルスフーレンが候補に挙がっていたが、経験豊富なMFはホーフスタットへの移籍に乗り気ではないという。

プレシーズンの結果

ADOは、ペーターが7月半ばになってようやく監督就任した昨年に比べ、はるかに落ち着いたプレシーズンを過ごした。さらに昇格組はこのテストマッチ期間を無敗で終えている。

ラーカワルティール（1-5）とウェストランス・エルフタル（0-6）を難なく下したあと、KVメヘレン（2-3）とロンメルSKも撃破した。

ただし、ギリシャのアステラス・トリポリスとの活気に欠ける引き分け（0-0）により、プレシーズンの締めくくりとしては物足りない形となった。土曜の夜にはADOがアルクマールへ乗り込み、AZとの厳しい今季最初の真剣勝負に臨む。

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戦い方

ペーターの下でのADOのプレースタイルには、いくつか明確な特徴がある。Voetbal Internationalの戦術面を担う頭脳、ピーテル・ズワルトが昨季、「プレッシングの昇格」と表現したのも決して大げさではなかった。

ADOは非常にアグレッシブなプレッシング、支配的なボール保持、そして魅力的なポジショナルプレーでケウケン・カンピオン・ディビジを席巻した。ペーターがRBライプツィヒで指導者の仕事を学んだことはよく分かる。

今後数カ月で、ADOがそのどの要素をエールディビジに持ち込めるかが明らかになるはずだ。言うまでもなく、相手のレベルは大きく上がる。今月、ADOがAZとフェイエノールトのアウェー戦に臨む際、その最初の指標が示されることになる。

キープレーヤー

MFユホ・キロはこの2シーズンで、ADOの屋台骨の1人へと成長した。優勝したシーズンには、24歳のフィンランド人はプレーに結果も加えるようになった。

ADOはこの夏、2029年半ばまでの新契約に加え、さらに1シーズン延長のオプション付きでキロに報いた。フィンランド代表デビューも、おそらくそう遠くはないだろう。

キロは知的で万能型のMFで、泥臭い走りをいとわない。もちろん、そうした姿勢はデン・ハーグのファンが大いに好むものだ。

ブレイクするのは誰か？

まだ19歳のイライア・デ・ライターは、すでにADOで44試合に出場しているが、昨季の大部分をひざの負傷で欠場した。そのため、マーススライス生まれの多機能型ウイングにとって、来季はとりわけ重要な1年となる。

Omroep Westとのインタビューで、デ・ライターは長年抱いてきた夢の1つが少なくともかなうと語っている。「僕もいよいよFIFAに登場するので、それは楽しみにしている。休暇中にもそのことは考えていたよ。まだゲームは注文していないけど、近いうちにそうするつもりだ」

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シーズン成功の条件は？

4月初旬、ウォッテはESPNのポッドキャストTekengeldに出演した際、すでに野心をのぞかせていた。「できるだけ早く残留を決め、その後でどこまで上を目指せるかを見ていきたい」

そして、さらに踏み込んだ発言もしている。「残留できればシーズン成功だと言えば、政治的に正しく無難に済ませることはできる。でも我々には少しばかりハーグらしい大言壮語もある。5年後には、欧州カップ出場圏を定期的に争う安定した中位クラブになりたい」

「最終的に14位や15位を争うためにやっているわけではない。我々はもっと野心的だ。ただ、その一方で健全なクラブであり続けたい。もちろんフィテッセのシナリオをたどりたいわけではない」とウォッテは話した。

大半のADOサポーターにとっては、直接残留を果たせば十分に成功のシーズンと言えるだろう。それがペーターの分かりやすいスタイルとともに実現すれば、さらに多くのエールディビジファンから好意的に受け止められるはずだ。

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（大胆な）予想

年間最優秀選手: ユホ・キロ。フラクの退団後、デン・ハーグでチームをけん引する役割を担わなければならない。とりわけ、ADOがエールディビジ経験のある補強をさらに何人か獲得できなかった場合はなおさらだ。

最大の期待外れ: ラッセ・ウィルヘルム。ドイツ人DFは3.リーガからフリーで獲得されたが、そのレベルはエールディビジより明らかに低い。しかもホッケ、マッテオ・ワーム、パスカル・ムルダーという、すでにADOで実績を示している好ライバルもいる。

最高の新戦力: ヤニック・エドゥアルド。昨季はホッフェンハイムでブンデスリーガデビューを果たしたが、その前半戦にはFCドルトレヒトで実に12ゴール5アシストを記録していた。Schapekoppenに260万ユーロものクラブ史上最高額をもたらし、今度はADOで1シーズンにわたってその実力を示すことになる。

得点王: ドナート・バラーニ。ハンガリー代表として2試合に出場しているこのFWは、デブレツェニVSCで公式戦152試合に出場し、実に60ゴールを記録。実績ある点取り屋だ。

エールディビジ最終順位: 15位。ADOはエールディビジでの2年目を確保し、その先にもう一段上を見据えることになるだろう。特に才能ある選手たちがオランダのトップレベルでも成長を続けられれば、クラブの展望は明るい。

その他のシーズンプレビュー

エールディビジ開幕節に向けて、今週は全18クラブを取り上げている。以下は、すでに公開されているクラブ別プレビューだ。

アヤックス

AZ

カンブール

エクセルシオール

フォルトゥナ・シッタート

応援するクラブのシーズンプレビューがいつ公開されるのか気になる方は、コメントで質問してほしい。ADOに関するあなたの（大胆な）予想もぜひ共有してほしい。