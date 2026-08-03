プレシーズンは終盤を迎え、最初の公式戦もすでに行われ、移籍市場も活況を呈している。新たなエールディビジのシーズンは、いよいよ本当に目前だ。今週はシーズンプレビュー連載として、エールディビジ18クラブすべてを徹底チェックする。この記事ではADOデン・ハーグに注目。今夏の移籍動向を分析し、ロビン・ペーターの戦い方を掘り下げ、ブレイクの可能性を秘めた選手を挙げるとともに、新シーズンに向けたいくつかの予想（大胆なものも含む）を紹介する。

ADOは5シーズンの不在を経て、オランダのトップリーグに復帰する。デン・ハーグのクラブは昨季、ケイケン・カンピオーン・ディビジで見事に優勝した。今、新たな段階が始まろうとしている。

そのうえで大きな利点になりそうなのが、ペーターが今もデン・ハーグでチームを率いていることだ。39歳のドイツ人指揮官は、攻撃とハイプレスを志向する攻撃的なスタイルを持つ、才能豊かで野心的な監督だ。

ペーターのチームがそれをエールディビジでも示せるかどうかは、非常に興味深い。もし実現できれば、ADOは残留するだけでなく、オランダのサッカーファンを楽しませることにもなるだろう。

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加入・退団

ADOの経験豊富なテクニカルディレクター、マルク・ウォッテはこの夏、すでに5人の新戦力を迎え入れている。GKニクラス・ティーデ（VfLボーフム）、センターバックのラッセ・ヴィルヘルム（1.FCザールブリュッケン）、MFヤン・ザンブレク（ヘラクレス・アルメロ）、点取り屋のドナート・バラーニ（デブレツェニVSC）、そして才能あるFWヤニック・エドゥアルド（TSGホッフェンハイム）だ。

その一方で、主力選手ヤリ・フラークは60万ユーロでCDカステリョンへ売却された。さらにペーターは、重要な先発選手だったスティーブン・ファン・デル・スロートのフォルトゥナ・デュッセルドルフ移籍も見送ることになった。カルトヒーローのディオゴ・トマスはスウェーデンのAIKと契約。ミラン・ホッケはユニオン・サン＝ジロワーズから数百万ユーロのオファーを受けたにもかかわらず、ひとまずADOの選手のままだ。フェイエノールト育ちの左利きは、エールディビジの多くのクラブにとって補強となり得る存在だろう。

ADOは才能あるスカッドを擁しているが、移籍期間の最後の1カ月で、エールディビジで戦える補強をあと2～3人は必要としている。Tubantiaによれば、FCトゥウェンテのアルノ・フェルスフーレンが候補に挙がっていたものの、経験豊富なMFはホフスタットへの移籍に乗り気ではないという。

プレシーズンの結果

ADOは昨年よりはるかに落ち着いたプレシーズンを過ごした。昨年はペーターが7月半ばになってようやく監督に就任していた。昇格組はさらに、テストマッチ期間を無敗で終えている。

ラークワルティール（1-5）とウェストランズ・エルフタル（0-6）を難なく下した後、KVメヘレン（2-3）、ロンメルSK（0-4）にも勝利した。

ただし、ギリシャのアステラス・トリポリスとの精彩を欠く引き分け（0-0）は、プレシーズンの締めくくりとしては物足りないものだった。土曜の夜、ADOはAZとの難しい今季最初の本格テストに向けてアルクマールへ向かう。

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戦い方

ペーター体制のADOのプレースタイルには、いくつか明確な特徴がある。Voetbal Internationalで戦術面の第一人者として知られるピーテル・ズワルトが、昨季の昇格を「プレスの昇格」と表現したのも決して偶然ではない。

ADOは非常にアグレッシブなプレッシング、支配的なボール保持、そして魅力的なポジショナルプレーでケイケン・カンピオーン・ディビジを席巻した。ペーターがRBライプツィヒで指導者の仕事を学んだことは、見て取れる。

今後数カ月で明らかになるのは、ADOがそのどの要素をエールディビジに持ち込めるかだ。そこでの相手のレベルが間違いなく格段に高くなるのは言うまでもない。その最初の指標は今月、ADOがAZとフェイエノールトの敵地に乗り込むことで示されるだろう。

キープレーヤー

MFユホ・キロはこの2シーズンで、ADOの中心選手の1人へと成長した。優勝したシーズンには、24歳のフィンランド人はプレーに結果も加えた。

ADOはこの夏、2029年半ばまでの新契約に加え、さらに1シーズン延長のオプション付きでキロに報いた。フィンランド代表でのデビューも、もうそう遠くはなさそうだ。

キロは知的で完成度の高いMFで、泥臭い仕事もいとわない。もちろん、それはデン・ハーグの観客がまさに好む要素でもある。

ブレイクするのは誰か？

まだ19歳になったばかりのイライイ・デ・ライターは、すでにADOで44試合に出場しているが、昨季の大半をひざの負傷で欠場した。そのため、マーススライス生まれの多機能型ウイングにとって来季はより重要な1年となる。

Omroep Westとの会話の中で、デ・ライターは少なくとも長年の夢のひとつがかなうと語っている。「今はFIFAにも出るので、それは楽しみにしている。休暇中にもそのことは考えていた。まだゲームは注文していないけど、近いうちにそうするつもりだ」

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シーズン成功の条件は？

4月初旬、ウォッテはESPNのポッドキャストTekengeldに出演した際、すでに野心をのぞかせていた。「できるだけ早く残留を決め、その後でどこまで上に行けるかを見ていきたい」

さらに彼はそこから一歩踏み込んだ。「残留できればシーズン成功だと言えば、政治的に正しすぎるほど簡単に済ませることはできる。でも我々にはハーグらしいハッタリも少しある。5年後には、安定して中位にいて、定期的に欧州出場圏を争うクラブになりたい」

「最終的に我々は14位や15位を目指しているわけではない。もっと野心的だ。ただ同時に、健全なクラブであり続けたい。もちろんフィテッセのシナリオをたどりたいわけではない」とウォッテは語った。

多くのADOサポーターにとっては、ストレートでの残留が決まれば、それだけで十分に成功したシーズンと言えるだろう。それがペーターの分かりやすいスタイルで達成されるなら、エールディビジのフォロワーたちの評価もさらに高まるはずだ。

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（大胆な）予想

年間最優秀選手：ユホ・キロ。フラーク退団後のデン・ハーグでは、彼がチームを引っ張る存在にならなければならない。特にADOがエールディビジ経験のある補強をさらに数人獲得できなかった場合はなおさらだ。

最大の失望：ラッセ・ヴィルヘルム。ドイツ人DFは3.リーガからフリーで獲得されたが、そのレベルはエールディビジより明らかに低い。しかも彼には、ホッケ、マッテオ・ワーム、パスカル・ムルダーという、すでにADOで実力を証明している好ライバルたちがいる。

最高の補強：ヤニック・エドゥアルド。昨季はホッフェンハイムでブンデスリーガデビューを果たしたが、その前のシーズン前半にはFCドルトレヒトで実に12ゴール5アシストを記録していた。彼はSchapekoppenにクラブ史上最高額となる260万ユーロをもたらし、今度はADOで1シーズンを通してその力を示すことになる。

得点王：ドナート・バラーニ。ハンガリー代表歴2試合のこのFWは、デブレツェニVSCでの公式戦152試合で実に60ゴールを記録しており、実績ある点取り屋だ。

エールディビジ最終順位：15位。ADOはエールディビジでの2シーズン目を確保し、その後に再びさらに上を見据えることになるだろう。特に若い才能がオランダ最高峰でも成長を続けられれば、このクラブの展望は明るい。

エールディビジ開幕節に向けて、今週は18クラブすべてを取り上げていく。あなたのひいきクラブのシーズンプレビューがいつ掲載されるのか気になる人は、コメントで質問してほしい。そしてADOに関するあなたの（大胆な）予想もぜひ共有してほしい。