プレシーズンは終盤に差しかかり、最初の公式戦も消化され、移籍市場も活況を呈している。新たなエールディヴィジーのシーズンが、いよいよ本当に目前まで迫ってきた。今週はシーズン展望の連載として、エールディヴィジー全18クラブを徹底チェックしていく。この記事ではADOデン・ハーグに注目。移籍市場での夏の動きを分析し、ロビン・ペーターのプレースタイルを掘り下げ、ブレークが期待される選手を指名し、新シーズンに向けたいくつかの（大胆な）予想もお届けする。

ADOは5シーズンにわたる不在を経て、オランダのトップリーグに戻ってくる。ハーグのクラブは昨季、ケウケン・カンピューン・ディヴィジで見事に優勝した。今、新たなフェーズが始まろうとしている。

そのうえで大きなアドバンテージに見えるのは、ペーターが今もなおデン・ハーグでチームを率いていることだ。39歳のドイツ人指揮官は、攻撃とハイプレスを志向するプレースタイルを持つ、才能豊かで野心的な監督である。

ペーターのチームが、これをエールディヴィジーでも披露できるかは興味深いところだ。それが実現すれば、ADOは残留するだけでなく、オランダのサッカーファンを楽しませる存在にもなるだろう。

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加入・退団

ADOの経験豊富なテクニカルディレクター、マルク・ウォッテはこの夏、すでに5人の新戦力を迎え入れている。GKニクラス・ティーデ（VfLボーフム）、センターバックのラッセ・ウィルヘルム（1.FCザールブリュッケン）、MFヤン・ザンブレク（ヘラクレス・アルメロ）、点取り屋のドナート・バラーニ（デブレツェニVSC）、そして才能あるFWヤニック・エドゥアルド（TSGホッフェンハイム）だ。

一方で、主力のヤリ・フラークがCDカステジョンへ60万ユーロで売却されている。さらにペーターは、重要な先発選手だったスティーヴェン・ファン・デル・スロートもフォルトゥナ・デュッセルドルフへ移籍するのを見届けた。カルト的人気を誇るディオゴ・トマスはスウェーデンのAIKと契約した。ミラン・ホッケは、ユニオン・サン＝ジロワーズから数百万ユーロ規模のオファーが届いたにもかかわらず、当面はADOの選手のままだ。フェイエノールト育ちのこの左利きは、エールディヴィジーの多くのクラブにとって補強となり得る存在だろう。

ADOは才能あるスカッドを擁しているが、移籍期間最後の1カ月で、エールディヴィジー級の補強をあと2～3人加える余地は十分にある。Tubantiaによれば、FCトゥウェンテのアルノ・フェルスフーレンが候補に挙がっていたが、経験豊富なMFはホーフスタットへの移籍に前向きではないという。

プレシーズンの結果

ADOは昨年よりもはるかに落ち着いたプレシーズンを過ごした。昨年はペーターが7月半ばになってから監督に就任していた。さらに昇格組は、このテストマッチ期間を無敗で終えている。

ラーククワルティール（1-5）とウェストランス・エルフタル（0-6）を難なく下し、その後はKVメヘレン（2-3）、ロンメルSK（0-4）も撃破した。

ただ、ギリシャのアステラス・トリポリスとの味気ないスコアレスドロー（0-0）で、プレシーズンの締めくくりはやや物足りないものとなった。土曜夜、ADOは難しい初戦となるAZとの一戦に向けてアルクマールへ乗り込む。

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プレースタイル

ペーター体制のADOのスタイルには、いくつか明確な特徴がある。Voetbal Internationalの戦術的ブレーン、ピーテル・ズワルトが昨季「プレッシングの昇格」と呼んだのも、決して偶然ではない。

ADOは非常にアグレッシブなプレッシング、主導権を握るボール保持、そして魅力的なポジショナルプレーでケウケン・カンピューン・ディヴィジを支配した。ペーターがRBライプツィヒで指導者の仕事を学んだことが、よく見て取れる。

今後数カ月で、ADOがこれらのどの要素をエールディヴィジーへ持ち込めるのかが明らかになるはずだ。そこでの相手が間違いなく一段と手ごわくなるのは言うまでもない。その最初の指標は今月すでに示される。ADOはAZとフェイエノールトのアウェー戦に臨むからだ。

キープレーヤー

MFユホ・キロはここ2シーズンで、ADOの中軸の一人へと成長した。優勝を果たしたシーズンには、24歳のフィンランド人はプレーに結果も加えた。

ADOはこの夏、キロに2029年半ばまでの新契約を提示し、さらに1シーズン延長のオプションも付けた。フィンランド代表でのデビューも、おそらくそう遠くはないだろう。

キロは知的で総合力の高いMFで、泥臭い走りをいとわない。もちろん、そうした姿勢はデン・ハーグのファンが大いに好むものだ。

ブレークするのは誰だ？

まだ19歳のイライハ・デ・ロイターは、すでにADOで44試合に出場しているが、昨季の大半をひざの負傷で欠場した。そのため、マーススライス生まれの多機能型ウインガーにとって、来季はより重要な1年になる。

Omroep Westとの対話の中で、デ・ロイターは少なくとも長年の夢の一つがかなうと明かしている。「今度は僕もFIFAに入るんだ。そこは楽しみにしているよ。休暇中にもそのことは考えていた。まだゲームは注文していないけど、近いうちにそうするつもりだ」

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シーズン成功の条件は？

4月初旬、ウォッテはESPNのポッドキャストTekengeldに出演した際、すでに野心をのぞかせていた。「できるだけ早く残留を確定させ、そのうえでどこまで上に行けるかを見ていきたい」

さらに彼は、そこから一歩踏み込んだ。「残留できればシーズン成功だと言えば、非常に政治的に正しく、簡単に済ませることはできる。でも、我々にはハーグらしいハッタリも少しある。5年後には、欧州カップ戦出場圏を定期的に争う、安定した中位クラブになっていたい」

「結局のところ、14位や15位を争うためにやっているわけではない。我々はもっと野心的だ。ただ、その一方で健全なクラブでもあり続けたい。もちろんフィテッセのようなシナリオをたどりたいわけではない」とウォッテは語った。

ADOサポーターの大半にとっては、ストレートでの残留が決まれば、それだけで十分に成功したシーズンと言えるだろう。それがペーターの分かりやすいスタイルとともに実現すれば、より多くのエールディヴィジーのフォロワーから好意的な評価を得るはずだ。

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（大胆な）予想

年間最優秀選手: ユホ・キロ。フラーク退団後のデン・ハーグでは、彼がチームをけん引しなければならない。特にADOがエールディヴィジー経験のある補強をさらに数人獲得できなかった場合はなおさらだ。

最大の失望: ラッセ・ウィルヘルム。このドイツ人は3.リーガからフリーで加入したが、そのレベルはエールディヴィジーより明らかに下だ。しかもホッケ、マッテオ・ワエム、パスカル・ムルダーという、すでにADOで実績を示している好ライバルたちもいる。

ベスト補強: ヤニック・エドゥアルド。昨季前半戦にFCドルトレヒトで12ゴール5アシストを記録した後、ホッフェンハイムでブンデスリーガデビューを果たした。Schapekoppenに260万ユーロというクラブ記録額をもたらし、今度はADOで1シーズンにわたってその力を示すことになる。

得点王: ドナート・バラーニ。ハンガリー代表として2試合出場しているこのストライカーは、デブレツェニVSCでの公式戦152試合で実に60ゴールを記録しており、実績ある点取り屋だ。

エールディヴィジー最終順位: 15位。ADOはエールディヴィジーでの2年目を確実なものにし、その後クラブは再びもう少し上を見据えられるようになるだろう。特にタレントたちがオランダのトップレベルでも成長を続けられるなら、クラブの展望は明るい。

その他のシーズン展望

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エールディヴィジー開幕節に向けて、今週は全18クラブを取り上げていく。あなたの応援するクラブのシーズン展望がいつ公開されるのか気になる？ コメントで尋ねてほしい。そしてADOについてのあなたの（大胆な）予想もぜひ共有してほしい。