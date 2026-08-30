ADOデン・ハーグ戦の引き分け後、フェイエノールトの高額補強に批判的なジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト

フェイエノールトは日曜日、デ・カイプで昇格組のADOデン・ハーグ相手にまさかの勝ち点取りこぼしを喫した（2-2）。GKチャルク・エルンストは再び2失点を許し、とりわけ0-2の場面では説得力を欠いた印象だった。試合後、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督は23歳のドイツ人守護神に厳しい見方を示した。

エルンストはこの夏、同胞ティモン・ヴェレンロイターの後任としてロッテルダムに加入した。GKはフェイエノールトでいきなり先発の座を与えられたが、チームは今季最初の3試合ですでに2度勝ち点を取りこぼしている。さらにロッテルダム勢はゴー・アヘッド・イーグルス戦（2-2）、SCカンブール戦（2-5）、そしてADO戦のいずれでも2失点を喫している。

試合後、ESPNでファン・ブロンクホルスト監督は、ヘルタ・ベルリンから500万ユーロ弱で獲得したエルンストについて評価を求められた。「チャルクはもちろんチームの一員だ」と、元左SBは切り出した。

「最後尾の選手として、彼をもっと助けなければならないと思う。ボールを持っている時もそうだし、特に守備面でもね。今日は2失点したが、あれは少し偶発的な形でもあった。ただ、ああいう場面では集中を切らしてはいけない。チャルクだけでなく、守備陣もだ」

「スローインがあって、10秒後にボールがゴールに入っているなら、それが良くないのは明らかだ」とファン・ブロンクホルスト監督は語った。1点目、ナイジェル・トーマスのゴールでは、エルンストはコースが変わったシュートへの反応が間に合わなかった。

セコウ・シラの0-2では、エルンストは見たところコーナーへの反応が遅かった。フェイエノールトは上田綺世とアニス・ハジ・ムサのゴールで試合に引き戻し、同点に追いついたものの、不名誉な勝ち点逸を防ぐことはできなかった。

その後、ファン・ブロンクホルスト監督は、移籍市場が閉まる前にフェイエノールトがさらに補強するのかと問われた。「それは今後1日で見守る必要があると思う。デヴィ（テクニカルディレクターのリゴー、編集部注）は動いているし、何か起こり得ることを願っている」

「でも、それはクラブが選手獲得を財政的に実現可能かどうかを見ることでもある。それは私の仕事ではない」また、ファン・ブロンクホルスト監督は、ウォーミングアップ中に離脱し、新戦力ハビ・ロペスと交代したジェレマイア・セント・ジュステについても言及した。

「セント・ジュステは万全ではなかったし、ウォーミングアップ中に調子が良くなく、力が入らないと話していた。なら、彼を先発させられないのは当然だ」とジオは語った。その後、左でロペスのためのスペースを作るため、ミカ・マルモルを中央に移した。



