ADOデン・ハーグは金曜夜、試合を行わずに「クークン・カンピオン・ディヴィジ」優勝を決めた。SCカンブールがFCデン・ボスと1-1で引き分けたため、逆転される可能性はなくなった。

ADOは日曜にFCドルトレヒトとのアウェー戦に臨むが、トロフィー授与は行わない。ドルトレヒト市が金曜日、クラブと警察と協議のうえ決定した。「安全面を考慮した」とクラブは説明している。

ADOはこれを前向きに捉え、次のホームゲームRKCワールウェイク戦でトロフィーを受け取る予定だ。「スタジアムで多くのサポーターと祝える絶好の機会」とクラブはコメントした。

FCデン・ボス 1-1 SCカンブール

カンブールは勝利すればADOの祝勝を遅らせられると分かっていた。序盤、PKを得たがディーマースが失敗。その後、ファン・デ・メルベルが左に決めて先制した。

スコアレスのまま迎えた後半、デン・ボスが流れを掴む。 ジャック・デ・フリースの鋭い攻撃で先制された。カンブールはその後も流れを変えられず、ディーマースが2度目のPKで1-1に追いついたが、優勝決定はすでに遅かった。

FCアイントホーフェン 1-3 ローダJCケルクラーデ

ローダJCはキックオフ直後、開始1分で先制。アンソニー・ファン・デン・ハルクがクロスを鮮やかに決めた。しかしその喜びは短かった。6分後、クリント・エッサーズが同点弾。 しかし後半、ファン・デン・ハルクがPKで追加点、ジョーイ・ミュラーが1－3と突き放し、ロダが勝ち点3を獲得した。

RKCワールウェイク 5-0 FCエメン

ティム・ファン・デル・レイがデニルホ・クレオニスの低いクロスを15分余りで決めてRKCワールウェイクが先制。直後、ハリー・クスターが7試合連続ゴールで2点目。 20分後にはフアン・ファミリア＝カスティージョのコースが変わったFKが左隅に決まった。アディショナルタイムにはライアン・フェイジとティム・ファン・デル・レイが追加点。5-0でホームチームが圧勝した。

MVVマーストリヒト対ヘルモンド・スポーツは0-0の引き分け。

前半最大のチャンスはヘルモンド・スポーツのオネシメ・ジムアンガナが作ったが、得点は生まれなかった。両チームとも攻勢を強めたが、試合はデ・ヘウセルトで動きに欠けた。 後半開始直後には、MVVコアサポーター結成50周年を祝う花火で10分間中断。それでも試合は再開されたが、終盤までスコアは動かず、0－0で終了した。