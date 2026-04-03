ADOデン・ハーグが優勝へ大きく前進：SCカンブール、フェンローで痛恨の敗北

金曜日の夜、ADOデン・ハーグは「ケウケン・カンピオン・ディヴィジ」の優勝に向けて大きな一歩を踏み出した。デン・ハーグは0-2のビハインドから逆転し、4-2で勝利を収めた一方、SCカンブールはVVVフェンローに3-0で痛恨の敗北を喫した。

ADOデン・ハーグ - ヨング・アヤックス 4-2

19位のヨング・アヤックスは、デン・ハーグでの試合を絶好のスタートで切り出した。オスカル・ガルシア監督率いるチームは、首位チームを相手に0-2とリードを奪った。15分、スカイ・ヴィンクが先制点を挙げた。この若手ストライカーは、ADOのGKキリアン・ニキエマと一対一になった場面でも冷静さを保ち、ボールを隅にきれいに流し込んだ：0-1。

ちょうど15分後、アムステルダムの若き選手たちが再びネットを揺らした。アブデラ・ウアザネがカウンターを仕掛け、ドン・オニールも確実に決めた：0-2。この大きなリードは、ホームチームによってすぐに覆された。

ダリル・ファン・ミーヘムのシュートにより、わずか2分後には1-2となり、さらに前半終了前には2-2の同点ゴールも決まった。左サイドからのクロスに対し、ジーナイロ・ジョンソンがオウンゴールを献上したのだ。

後半開始直後、ADOは試合で初めてリードを奪った。ユホ・キロがティーン・ペテルスのミスを巧みに利用した。試合終了間際、スティーブン・ファン・デル・スロットが4-2の決勝点を決めた。

VVVフェンロー - SCカンブール 3-0

SCカンブールは、退任するヘンク・デ・ヨング監督の下で昇格をすでに確定させていたが、金曜日の夜、優勝の可能性は大幅に後退した。ADOがホームでヨング・アヤックス相手に無失点で勝利したのに対し、カンブールは遠征先のフェンローで敗北を喫した。

ディーン・ザンドベルヘンは「デ・クール」でこの日の主役となった。VVVのこのストライカーは、試合開始から15分と終了15分の間に早くも得点を挙げ、終盤にはハットトリックを達成して3-0と締めくくった。これにより、首位ADOとの差は7ポイントにまで広がった。

アルメレ・シティ - TOPオッス 3-2

アルメレ・シティは依然としてプレーオフ進出を争っており、金曜日の夜、TOPオッスを3-2で下し、フレヴォラントのチームは前進を果たした。エマニュエル・ポク、ジュリアン・ライクホフ、オリヴィエ・デ・ナイスのゴールにより、イェロエン・ライスダイク監督率いるチームは3-1とリードを広げた。モーレズモ・ヒノケによる1点差に迫るゴールは、わずかに遅すぎた。

FCドルトレヒト - ローダJCケルクラーデ 0-3

アンソニー・ファン・デン・ハルクが、FCドルトレヒトを最終的に0-3で下したローダJCにおいて、またしてもヒーローとなった。19分と24分にゴールを決めたファン・デン・ハルクは、ケルクラーデの選手たちにレッドカーペットを敷くような活躍を見せ、イマン・グリフィスの追加点も加わり、チームは「デ・シャペンコッペン」を相手に難なく勝利を収めた。

FCアイントホーフェン - デ・フラフシャップ 2-2

エインドホブンでの狂乱の終盤戦。金曜の夜、デ・フラフシャップはウィレムIIに3位を明け渡した。65分間、この「光の街」では見どころに乏しかったが、タイリース・シモンズのパスを受けたスヴェン・シモンズが先制点を決めた。 終盤はまさにスペクタクルそのものだった。82分にキアノ・クイントが1-1の同点ゴールを決めたが、87分には前述のシモンズがFCアイントホーフェンに勝ち点3をもたらすかと思われた。しかし、そうはならなかった。ロスタイム5分、クイントがスーパーボーレン（FCアイントホーフェン）に1点を救ったのだ。

MVVマーストリヒト - RKCワールウェイク 1-3

RKCワールウェイクは前半に2度の強烈な一撃を放った。イェスパー・ウネケンがPKを決め、ハリー・クスターがリードを2点に広げた。両選手とも4試合連続の得点となった。MVVは粘り強く反撃し、SCパーダーボルンからレンタル移籍中のトラヴィス・デ・ヨングが左隅にシュートを決めた。 その直前に、MVVのピーター・ファン・デン・ベルグ監督が2枚のイエローカードでベンチ退場を命じられていた。RKCは1-2とされた後も動じることなく、ナジール・ヘルドが至近距離から1-3とするゴールを決めた。

ウィレムII - ヨングPSV 1-0

トーマス・フェールハイトがリバウンドを押し込み、ウィレムIIは開始10分以内に1-0とリードした。前半の残り時間、ジョンPSVが優勢に試合を進めたが、ムニール・エル・アルーシがポストを叩くなど不運に見舞われた。後半も試合は緊迫した展開で互角の攻防が続いたが、追加点は生まれなかった。こうしてウィレムIIはホームで辛勝を収めた。

ヴィテッセ - FCエメン 3-3

アーネムでの前半だけで実に4ゴールが生まれた。ナウファル・バニスが開始1分で先制点を挙げ、その直後にアレクサンダー・ビュットナーがPKを決めた。FCエメンはルーカス・ラーセンがコーナーキックからヘディングでゴールを決め、反撃した。 ヴィテッセはビュットナーが強烈なシュートをポストに当ててゴールに突き刺し、2点差を再び広げた。しかし、後半開始直後にロマーノ・ポステマが1点を返し、混戦からキール・スンダーが同点ゴールを決めた。こうしてゲルレドームでは劇的な引き分けとなった。

ヨングAZ - ヘルモンド・スポーツ 2-0

アンソニー・スミッツがヘルモンドの守備陣のミスを突いて、ヨングAZに先制点をもたらした。前半終了間際、ベンデグズ・コヴァチスがアルクマールの若手チームに2点目を挙げた。ヘルモンド・スポーツにとっては大きな打撃となったが、後半も奮闘したものの、ワイデウォルマーでの試合を接戦に持ち込むことはできなかった。