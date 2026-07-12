先週火曜日、アマチュアクラブFC ‘s-Gravenzandeの施設で不可解な事件が発生した。ウェストランズ代表とADOデン・ハーグの親善試合（0-6）中、8歳のシル君がアヤックスのユニフォームを着ていたために脅迫を受けた。

母親のステファニーさんは『アルゲメン・ダグブラッド』紙の取材に経緯を語った。 「息子は大のサッカー好きで、どんな試合も追いかける子です。どのクラブにも偏りなく好意を持っています。ADOのベンチへ選手たちと写真を撮りに行った際、泣きながら戻ってきて『ここから早く逃げたい。もう二度と戻りたくない』と訴えました。母親として、胸が締め付けられました。」

ADOのサポーターが、彼が着ていたアヤックスのユニフォームを不快に思い、詰め寄ったのです。「8歳の子供に『そのユニフォームを替えろ。さもないとボコボコにされるぞ』と言われました。ひどい言葉です」とステファニーは語ります。 「練習試合で、しかも自分のクラブでの出来事だ。こんなことが起こるなんて想像もしていなかった」

警備員に付き添われ、2人はいったん退場。やがてオランダ代表のユニフォームに着替えて戻った。ステファニーは「恐怖で夜を台無しにしたくなかった」と語る。 「彼を安心させ、前向きにさせようとしたわ。『楽しめばいいの。写真を撮りなさい』って。」

戻ると、ステファニーは別のアヤックスユニフォームを着た少年がいるのに気づいた。彼女は役員室へ連れて行き、ファンショップのユニフォームに着替えさせた。

火曜日の出来事には困惑が広がっている。「8歳の子供なら、一定の範囲内であれば、好きなものを着ていいはずです。彼は挑発するようなサポーターではありません。ただサッカーが好きな子供に過ぎないのです」とステファニーは語る。「残念ながら、こうしたサポーターはどこのクラブにもいます。皆を一概に同じように扱うつもりはありませんが、実際にそういうことは起きているのです。」

クラブマネージャーのジョン・ヨンク氏は「アマチュアクラブでは子どもたちが好きなシャツを着て走るのが当たり前。8歳にこんなことが起こるなんて、私たちの理念に反する」と遺憾の意を表明した。