先週火曜日、アマチュアクラブFC ‘s-Gravenzandeの施設で奇妙な事件が発生した。ウェストランズ代表対ADOデン・ハーグの親善試合（0-6）中、8歳のシル君がアヤックスのユニフォームを着ていたために脅迫を受けた。

母親のステファニーさんは『アルゲメン・ダグブラッド』紙の取材に経緯を語った。 「息子は大のサッカー好きで、どんな試合も追いかける子です。どこに行っても、どのクラブも応援しています。ADOのベンチへ選手たちと写真を撮りに行ったとき、泣きながら戻ってきて、『ここから早く逃げたい。もう二度とここには来たくない』と訴えました。母親として、胸が張り裂けそうです」

ADOのサポーターが、彼が着ていたアヤックスのユニフォームを快く思わず、常軌を逸した言動で詰め寄った。「8歳の子供に『そのユニフォームを替えろ。さもないとボコボコにされるぞ』と言ったんです。過激な言葉です」とステファニーは語る。 「練習試合で、しかも自分のクラブでの出来事。予想もしていませんでした」

警備員に付き添われ、2人はいったん退場。やがてオランダ代表のユニフォームに着替えて戻った。ステファニーは「恐怖で夜を台無しにしたくなかった」と語る。 「彼を安心させ、前向きにさせようとした。写真を撮ればいいのよ、と。」

戻ると、ステファニーは別のアヤックスユニフォームを着た少年がいるのに気づいた。「彼を役員室に連れて行き、ファンショップのユニフォームに着替えさせた」と彼女は言う。

火曜日の出来事には困惑が広がっている。「8歳なら一定の範囲で好きな服を着られるはず。彼は挑発するサポーターではなく、ただサッカーが好きな子供です」とステファニーは語る。「残念ながら、こうしたサポーターはどのクラブにもいます。皆を一括りにしたくはありませんが、実際に起きているのです。」

クラブマネージャーのジョン・ヨンク氏は遺憾の意を表明した。「当クラブはアマチュアで、子どもたちは好きなユニフォームを着ています。8歳児にこんなことが起こるなんて、クラブの理念に反します。」