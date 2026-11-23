世界的スポーツブランド「adidas(アディダス)」の大型セール「ブラックフライデー2026」が、公式オンラインストアで11月30日(月)まで開催されている。
本記事では、アディダスブラックフライデー2026のおすすめ人気商品を紹介する。
アディダスブラックフライデー2026はいつまで？開催日程・セール情報まとめ
アディダスのブラックフライデー2026は、公式オンラインストアをはじめ、楽天市場店やZOZOTOWNでも開催されている。
スニーカーやスポーツウェアなどが最大50%OFFになるほか、店舗によっては割引クーポンやポイントアップキャンペーンも利用できる。
開催店舗
セール期間
主な特典
adidas公式オンラインストア
11月30日(月)まで
最大50%OFF
adidas楽天市場店
11月19日(木)20:00～11月25日(水)23:59
最大50%OFFクーポン・ポイント最大20倍
adidas公式オンラインストア｜最大50%OFF
adidas公式オンラインストアでは、11月30日(月)までブラックフライデーセールが開催される。
人気スニーカーやジャージ、トレーニングウェアなど、メンズ・レディース・キッズ向けの商品が最大50%OFFで販売される。
また、無料会員サービス「adiClub」に登録すると、配送料無料や新規登録10%OFFクーポンなどの特典も利用できる。
adidas楽天市場店｜最大50%OFFクーポン・ポイント20倍
adidas Online Shop楽天市場店では、11月19日(木)20:00から11月25日(水)23:59までブラックフライデーセールを実施する。
対象商品には50%・40%・30%・20%・10%OFFの5種類のクーポンが配布され、ポイント最大20倍のキャンペーンも開催される。
スニーカー「NY 90」など、半額クーポンとポイント20倍を組み合わせられる商品も登場。「ベッケンバウアー」トラックトップなどの人気ウェアも割引対象となっている。
adidas公式オンラインのおすすめ商品
商品名
通常価格
セール価格
割引率
10,560円
8,448円
20％OFF
9,240円
7,392円
20％OFF
13,090円
10,472円
20％OFF
10,560円
8,448円
20％OFF
9,240円
7,392円
20％OFF
商品名
通常価格
セール価格
割引率
8,360円
6,688円
20％OFF
9,240円
7,392円
20％OFF
19,800円
15,840円
20％OFF
—
8,470円
—
9,570円
4,785円
50％OFF
9,570円
4,785円
50％OFF
12,100円
6,776円
40％OFF
21,120円
14,784円
30％OFF
1,430円
715円
50％OFF
1,430円
1,144円
20％OFF
7,700円
5,390円
30％OFF
13,200円
10,560円
20％OFF
19,800円
9,900円
50％OFF
11,440円
9,152円
20％OFF