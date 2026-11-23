世界的スポーツブランド「adidas(アディダス)」の大型セール「ブラックフライデー2026」が、公式オンラインストアで11月30日(月)まで開催されている。

本記事では、アディダスブラックフライデー2026のおすすめ人気商品を紹介する。

アディダスブラックフライデー2026はいつまで？開催日程・セール情報まとめ

アディダスのブラックフライデー2026は、公式オンラインストアをはじめ、楽天市場店やZOZOTOWNでも開催されている。

スニーカーやスポーツウェアなどが最大50%OFFになるほか、店舗によっては割引クーポンやポイントアップキャンペーンも利用できる。

開催店舗 セール期間 主な特典 adidas公式オンラインストア 11月30日(月)まで 最大50%OFF adidas楽天市場店 11月19日(木)20:00～11月25日(水)23:59 最大50%OFFクーポン・ポイント最大20倍

adidas公式オンラインストア｜最大50%OFF

adidas公式オンラインストアでは、11月30日(月)までブラックフライデーセールが開催される。

人気スニーカーやジャージ、トレーニングウェアなど、メンズ・レディース・キッズ向けの商品が最大50%OFFで販売される。

また、無料会員サービス「adiClub」に登録すると、配送料無料や新規登録10%OFFクーポンなどの特典も利用できる。

adidas楽天市場店｜最大50%OFFクーポン・ポイント20倍

adidas Online Shop楽天市場店では、11月19日(木)20:00から11月25日(水)23:59までブラックフライデーセールを実施する。

対象商品には50%・40%・30%・20%・10%OFFの5種類のクーポンが配布され、ポイント最大20倍のキャンペーンも開催される。

スニーカー「NY 90」など、半額クーポンとポイント20倍を組み合わせられる商品も登場。「ベッケンバウアー」トラックトップなどの人気ウェアも割引対象となっている。

adidas公式オンラインのおすすめ商品