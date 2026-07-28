AD：アヤックスの逸材ウアザンがオランダ代表とモロッコのどちらを選ぶか、最終的な決断を下す

アブデラ・ウアザンは代表キャリアをモロッコで歩むことを最終的に決断したと、Algemeen Dagbladが報じている。17歳のMFはオランダの各年代別代表でプレーしてきたが、フル代表のオランダ代表を最終目標とは見ていないようだ。

ウアザンはオランダ代表とモロッコ代表の両方の年代別チームで国際試合に出場してきた。ADの再構成記事によると、ワールドカップでベスト8に入った国を選ぶ決断は簡単なものではなかった。

「比較検討を重ね、多くの時間をかけて考え、最終的には自分の心に従った。モロッコの計画的なアプローチではなく、彼の気持ちが決め手になったと関係者は話している。だからといって、オランダに対して良い感情を持っていなかったという意味ではない」と同紙は、アヤックスの選手であるウアザンのモロッコ行きの決断を分析している。

ウアザンは2023年、モロッコの一員として初めて年代別代表戦に出場した。その後も複数の試合に出場している。「アッピーに関する我々のプランはうまくいった」と、モロッコサッカー連盟の元テクニカルディレクター、クリス・ファン・プイフェルデは語った。

「ディアスポラにこれまで以上に目を向けるという新方針の一環だった」と、2022年から2025年までモロッコで働いていたベルギー人幹部は明かしている。その期間、彼はアヤックスのこの逸材とその家族と多くの接触を持っていた。

「例えば彼の母親とは頻繁に連絡を取っていた。母親は子どもを9カ月お腹の中で育ててきた存在で、しばしばサッカーの話をしたがる父親とは違う心配を抱えている。母親が知りたいのは『うちの子はきちんとした環境に行けるのか』ということだ。彼女もよく私に電話をかけてきて、質問していた」と、モロッコサッカー連盟の元“TD”は話した。

そのためウアザンはモロッコとアヤックスのトップチームに照準を合わせている。アヤックスではミチェルから公正なチャンスを与えられそうだ。1年前にはレアル・マドリー行きが近いとみられていたが、その移籍は土壇場で破談となった。