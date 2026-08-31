『AD』がアヤックスでのユリ・バースの将来について大きなニュースを報じた

ユリ・バースは、おそらくこのままオランダでプレーを続けることになりそうだ。アヤックスとFCポルトはセンターバックの移籍交渉を打ち切ったと、Algemeen Dagbladが月曜日に報じている。

日曜夜遅くまで両者の間で複数の買い取りオプションが話し合われたが、アヤックスにとって決定打となる案はひとつもなかった。そのため、FCポルトは交渉を打ち切ることを決めた。

ポルトとの話し合いがあったため、バースは日曜日のテルスター戦でベンチスタートとなった。「何が起こるかは分からない。彼がアヤックスを去る可能性もあるが、私としては残ってほしい。ユリにはアヤックスのDNAがある」と、ミチェル監督は0-4で勝利した試合後に語っていた。

これにより、バースは元アヤックス指揮官フランチェスコ・ファリオーリ率いるポルトには移籍しないことになる。また、アイントラハト・フランクフルトの関心も冷え込んでいる。選手周辺の関係筋は、移籍期間終盤にバースがなおも退団する可能性はないとみている。

先週には、適切なオファーがあればバースはアヤックスを退団できることが明らかになっていた。23歳のセンターバックは、ここまでの今季は過去2シーズンより控えめな役割にとどまっており、その2シーズンではアヤックスの主力の一人だった。

欧州の舞台では、ミチェル・サンチェス監督は毎回デイリー・ブリントを優先している。さらに、ディース・ヤンセの成長もバースの状況に影響している。アヤックスは、日曜日にテルスター戦で先発したヤンセを大きな才能と見ている。

バースとアヤックスの契約は2028年半ばまで残っている。選手本人は、ポルトとの交渉決裂についてまだ反応を示していない。