AD紙：「ヨルディ・クライフ、新加入選手に『アヤックスを去ってもいい』と伝えた」

金曜日の『アルゲメン・ダグブラッド』紙によると、カスパー・ドルベルグのアヤックス復帰は1シーズン限りになる可能性がある。同紙は、このデンマーク人ストライカーがテクニカルディレクターのヨルディ・クライフから厳しい通告を受けたと伝えている。

アヤックスは昨夏、アンデルレヒトに1000万ユーロを支払い「アイス・コニン（氷のウサギ）」を復帰させた。移籍市場最終日に加入し、サンダーランドへ移籍したブライアン・ブロッベイの穴を埋める役割が期待されていた。

2015～2019年にアヤックスでプレーし、特に序盤の活躍が印象的だったため期待は高かった。しかしワウト・ウェグホルストとポジションを争う状況となった。

フレッド・グリム監督下では定期的に出場していたが、オスカル・ガルシア監督就任後は出場時間が減り、途中出場が増えている。これはプレースタイルの不一致が主な理由だ。

同紙のジョン・イナン記者は、ドルベルグの2度目の在籍期間は1シーズンで終わる可能性が高いと指摘する。クルイフの意向次第では、複数年の契約更新はないという。 新テクニカルディレクターはドルベルグに他クラブ移籍を勧めており、「彼のスタイルは私たちの戦術に合わない」と説明している。

ガルシア監督は、ドルベルグが自分の戦術、特にプレスに完全に合わないと示唆してきた。監督は「彼の長所はボールを持つ場面で際立つ」と語った。 このためスペイン人監督は初戦のスパルタ・ロッテルダム戦でドン・アンジェロ・コナドゥを起用した。同監督は「ドルベルグはボールを持ったプレーが得意で、キープ力と連携に優れる。だがコナドゥを起用すれば高い強度でプレス継続が可能だ」と説明した。

ドルバーグは攻撃面で才能を示すが、得点は保証されていない。34試合で10得点、うちエールディヴィジは3得点。デンマーク代表56試合出場。契約は2029年夏まで。