『アルゲメン・ダグブラッド』紙のマーテン・ウィッフェルス氏によると、火曜日の夜、どの選手が所属クラブで好調なのか、そうでないのかがはっきりと見て取れたという。同氏によれば、ドニエル・マレンとヤン・ポール・ファン・ヘッケは、前者のグループを象徴する好例だ。

「ファン・ヘッケはブライトンでひたすらプレーを続けてきた」と彼はAD紙に記している。「4月初旬時点でプレミアリーグの試合出場数は29試合に達しており、彼はフィットネスも高く、フレッシュな状態だ。ワールドカップという巨大な任務に備えは万全だ。」しかし、ウィッフェルス氏は失望させる選手も数多く目にした。

「逆に、状況がどうなっているかを示す兆候もあった。ステファン・デ・フライ、シャビ・シモンズ、マーク・フレッケン、デンゼル・ダムフリーズは、所属クラブでの出場機会が少なく、チームが低迷しているか、あるいは怪我からの復帰途上にある。彼らにはそれが見て取れた。」

そこでウィフェルスは、ワールドカップの代表選考について慎重に展望を語った。彼は特に、競争が激しくなる中盤のポジションに焦点を当てた。「ルチアーノ・ヴァレンテは、厳しいトレーニング週間を過ごした。フェイエノールトでのシーズンが彼にも影響を与えていることは明らかだ。」

このフローニンゲンのMFは火曜日のエクアドル戦で15分間出場した。ノルウェーとの親善試合では、90分間ベンチに留まった。「ヴァレンテ自身も悔しがっているだろう」とウィッフェルスは語った。

「仮にワールドカップに7人のミッドフィルダーが帯同するとすれば、フレンキー・デ・ヨング、ライアン・グラヴェンベルフ、ティジャニ・ラインダース、ジャーディ・スハウトンはすでに確実だ。クインテン・ティンバーとテウン・クープマイナーズも、今週の試合を終えれば確定だろう」と彼は付け加えた。

ウィフェルス氏によれば、これはヴァレンテのワールドカップ出場が危うくなる可能性を示唆している。「ティンバーはオリンピック・マルセイユで毎週プレーしている。エクアドル戦では後半から先頭に立って戦った。クープマイナーズはマルチな才能を持ち、経験豊富で、PKのキッカーとしても確実だ。これもワールドカップに向けて重要な要素だ」

「これでミッドフィルダーはすでに6人になる。7人目の枠は、キース・スミットとヴァレンテのどちらかが争うことになるだろう。さらに、ケネス・テイラー、グース・ティル、そして場合によってはマルテン・デ・ローンも候補に挙がる。もちろん、ミッドフィルダーを8人連れて行くことも可能だが、そうなるとディフェンダーかフォワードを1人少なくしなければならない。」