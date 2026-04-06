AD紙は確信している。「彼はオランダ代表に復帰する。注目しておいてほしい！」

『アルゲメン・ダグブラッド』紙のマーテン・ウィッフェルスは、マルテン・デ・ローンがオランダ代表に復帰すると見ている。同紙によると、ジェルディ・スハウトンがW杯出場を逃したことで、このベテランの守備的ミッドフィールダーが候補に浮上しているという。

シュートンは先週末、まさに悪夢のような事態に見舞われた。FCユトレヒトとのエールディヴィジの試合中、PSVのキャプテンは激しい痛みを伴いながらピッチに倒れ込んだ。

ストレッチャーで運び出され、検査の結果、ショウテンは前十字靭帯を断裂していたことが判明した。これにより、彼は少なくとも9ヶ月は戦線離脱となり、ワールドカップ出場は確実になくなった。

ウィッフェルスは、ロナルド・クーマン代表監督がデ・ルーンを招集することでその穴を埋めるのではないかと推測している。35歳のミッドフィルダーであり、アタランタのキャプテンでもある彼は、しばしば同じポジションでプレーしている。

「ジェルディ・スハウトンの不運により、マルテン・デ・ローンがオランダ代表のW杯メンバーに復帰する。注目してほしい」とAD紙は見出しで伝えている。「彼はそのポジションを熟知しており、過去にも複数の主要大会を経験している。42試合の代表戦において、頼りになる戦力だった人物だ。」

「デ・ルーンについては、クーマン監督も熟知している。彼はコンディションも良く、チームも、プレッシャーも、W杯のダイナミクスも理解している。そして、交代要員としてもチームのために貢献するだろう。ここ数週間、オランダ代表の定例スタッフ会議でも彼の名前が挙がっていた」とウィッフェルスは語る。

同記者は記事の中で、クーマンの以前の発言を引用している。「マルテン・デ・ルーンのことは、今でも時折頭に浮かぶ」と、この監督は直近の親善試合を控えた時期に語っていた。