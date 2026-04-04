AD紙は容赦ない。「アヤックスにスカウト部門はあるのか？40人の獲得選手のうち、大当たりはたった1人だけだ」

アヤックスの補強方針は構造的に失敗している――ヨハン・イナン氏は『アルゲメン・ダグブラッド』紙に掲載された詳細な分析記事の中でそう指摘している。彼がこの結論に至った背景には、痛ましい事実がある。昨夏の大型補強4人のうち、先日のフェイエノールト戦（1-1）の先発メンバーに名を連ねた選手は一人もいなかったのだ。

ここで彼が指しているのは、オスカー・グルーク、カスパー・ドルベルグ、伊藤倉、そしてラウル・モロのことだ。後者は昨冬、すでにオサスナへと移籍している。イナンによれば、アヤックスの移籍政策が失敗していることには複数の理由があるという。

第一に、経験不足の幹部を起用したことだ。「アヤックスは、数億ユーロ規模のバランスの取れた選手層を構築した経験のない候補者たちに、クラブの運営を委ねてしまった」とイナンは述べ、クラース＝ヤン・フンテラール、ゲリー・ハムストラ、スヴェン・ミスリンタット、アレックス・クロースを指している。

彼らの指揮下で合計40人の選手がアムステルダムに招かれたが、そのうち実際に「大当たり」と呼べるのはジョーダン・ヘンダーソンただ一人だ。皮肉なことに、彼はミスリントアットの退任とフンテラールの不在により、一時的にテクニカルディレクターの職務を引き受けたケルビン・デ・ラングの手によるものだった。

経営陣の混乱も、失敗した方針の根底にあった。 「ビジョン、組織体制、リーダーシップ、そして監督機能の欠如が、独断的な行動のリスクを高めた。技術部門の中核における頻繁な人事異動により、獲得方針に一貫した方向性は決して見られなかった。戦術的なプレイスタイルや具体的な選手像を分析した、技術方針計画という形での青写真は、クラブには存在しなかった。」

「関係者が獲得政策の失敗の重要な要因として挙げるもう一つの要素は、資金だ。最初の2年間はアヤックスが資金を惜しみなく投入できたが、近年はむしろ財布の紐を締める必要があった」とAD紙は続け、最後にアヤックスの監督たちの役割も衰退の重要な要因であると指摘している。

「アヤックスでは、ステインがミスリントの独断的な補強方針に不満を漏らし、ファリオリもクロースやビューカーによる補強には決して満足していなかった。しかし、長年にわたり証明されてきたのは、選手層を正しく評価できる監督であれば、失敗作の数を最小限に抑えられるということだ。ファリオリの下では、最近の補強選手のうち誰一人として期待外れにはならなかった。」

「今ではほとんど出場機会のないエドヴァルセンは成果を上げた。ウェグホルストとクラッセンは金の卵だった一方、ステイン監督の下では失敗作と見なされていたヨシップ・スタロとアントン・ガエイは、突然、成功した補強のように見えた。アヤックスは昨夏、1000万ユーロを超える選手を辛うじて4人獲得した。 3人の監督は、怪我の影響もあって、彼らを戦力化できなかった。アヤックスにはスカウト部門があるのだろうか？ある選手については他よりも頻繁にスカウトの意見が求められていたようだ。」