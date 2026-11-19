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ストラヒニャ・パブロヴィッチが奇妙な例えを口にした。ACミランのDFはセルビアのポッドキャスト『SS Calcio』に出演し、元監督のセルジオ・コンセイソンについても質問された。パブロヴィッチは、このポルトガル人指揮官が用いた手法を「ヒトラーのようだ」と表現した。

25歳のパブロヴィッチは2024年夏にミランへ加入し、これまでにパウロ・フォンセカ、コンセイソン、マッシミリアーノ・アッレグリ、そして現監督のルベン・アモリムという4人の指揮官の下でプレーしてきた。

コンセイソンは2024年末にミランの監督に就任。スーペルコッパ優勝という素晴らしいスタートを切ったが、最終的には半年もたたずに退任し、アッレグリに後を譲った。

「コンセイソンはヌテラを禁止した。それ以来、僕らにはずっと許されていない」と、パブロヴィッチはコンセイソン時代を振り返る。「いい人だし、僕は好きだ。でも、やり方は厳しかった。ヒトラーのようだった」

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「アウェー戦に向かった時、ホテルでは別々に分かれた。選手たちは一緒にいて、それ以外の人たちは外にいた。練習中は膝と肘のプロテクターの着用が義務だった。凍える寒さでも35度でも、着けなければならなかった」

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「試合の3日前、何人かの選手が23時までコンサートに行っていた。彼には報告を上げるアシスタント、あるいはスパイがいて、それを大問題にした。その結果、その5、6人の選手は誰も次の試合でピッチに立つことを許されなかった」

「ミランの監督として初めて顔を合わせた時、彼は40分遅れてきた」と、パブロヴィッチはコンセイソンの「手法」の3つ目の例を挙げる。「選手とスタッフは全員、彼を待っていた。彼は自分のオフィスにいたんだ。誰がボスなのか、全員にはっきり示したかった。わざとやったんだ」

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パブロヴィッチは、昨シーズンにミランをチャンピオンズリーグへ導けなかったアッレグリの下で過ごした時間については、より好意的に語った。「イタリアに来て以来、彼の指導の下で最も成長できた」

「DFとして、僕にはスピードと強さがあり、守備からボールを運び出す力もある。前に出て得点することもできる。でも、戦術面はずっと自分の弱点だった」とパブロヴィッチは語った。