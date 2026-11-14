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ACミランは、マルクス・クレシェを新たなサッカー部門責任者に迎えることで急速に合意に近づいている。就任には400万ユーロの補償金が必要となる。ドイツ人幹部のクレシェは、信頼を寄せる協力者ティモ・ハルドゥングとともに、クラブの強化部門の体制を全面的に刷新する計画だ。

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ミラン、クラブ幹部の大型補強に迫る

ミランがクラブの首脳陣を再編するため、大物幹部の招へいを実現させようとしている。『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ミランはクロシェとの合意に極めて近づいているという。

評価の高いドイツ人幹部は、ミランの新たなフットボール部門責任者に就く見通しだ。ただし、交渉を成立させるにはクラブのオーナー側による多額の資金投入が必要となる。

クロシェは現在もブンデスリーガのアイントラハト・フランクフルトと契約を結んでいる。そのため、ミランが正式に迎え入れるには、約400万ユーロの補償金を支払う必要がある。

移籍市場で実証された手腕

クロシェは移籍市場での並外れた選手を見る目によって、欧州サッカー界で高い評価を築いてきた。ドイツでの成功は、選手売買で目覚ましい成果を上げ、多額の利益を生み出してきたことに表れている。

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スポーツディレクターとしてランダル・コロ・ムアニとウィリアン・パチョの高額移籍を取り仕切り、フランクフルトに巨額の移籍金をもたらした。また、エジプト人FWオマル・マルムシュの獲得と急速な成長にも重要な役割を果たした。

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ミランは、この実績ある手腕を取り入れようとしている。クラブ首脳陣が求めているのは、世界規模での選手獲得と高額での選手売却の双方を主導できる中心人物だ。

新たなスポーツ部門の体制構築へ

クロシェは、この大規模な計画に単独で取り組むためにサン・シーロへ向かうつもりはない。報道によると、ドイツ人幹部は信頼を寄せる協力者ハルドゥングをイタリアに伴う意向を固めている。

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2人はフランクフルトで共に過ごした期間に、すでに非常に効果的な協力関係を築いている。ミランで再び組む可能性は、足並みのそろった、十分に実証済みの選手獲得戦略を導入したいという明確な意向を示している。

こうした人事の最終的な目標は、ミランのスポーツ部門の組織を全面的に再構築することだ。クラブは、国内と欧州の舞台で長期的に成果を維持するには、強固で方向性の一致した運営陣が不可欠だと考えている。

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補償金の合意成立が当面の課題

ミランにとって当面の最優先事項は、フランクフルトとの補償金に関する合意を正式にまとめることだ。退任に伴う400万ユーロの支払いについて両クラブが正式に合意すれば、クレシェはようやくイタリアで重要な仕事に着手できる。その就任により、今後の移籍市場を見据えた戦略立案が活発化することは間違いない。