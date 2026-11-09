ACミラン、期待の若手シセを手放さず。ブライトンにはノー、契約延長を準備

ACミラン、アルファジョ・シセの引き留めへ：クラブはすでにブライトンから届いた2006年生まれの同選手への口頭でのオファーを拒否し、報酬の引き上げを伴う2030年までの契約延長に向けて動いている。

欧州クラブの関心と契約延長：今季ここまでACミラン最大のサプライズとなっているシセは、鮮烈なシーズン序盤をロベルト・マンチーニ率いるイタリアA代表への招集で飾った。ここまでセリエAとヨーロッパリーグを含む全公式戦で12試合に出場して8ゴールを記録。この数字が複数の欧州クラブの関心を集めたのは当然だ。マッテオ・モレットがファブリツィオ・ロマーノのYouTubeチャンネルの動画で伝えたところによると、ACミランはすべてのオファーを断り、20歳のシセとの契約を延長する意向だ。

ブライトンのオファーを拒否：ACミランは、複数クラブ、とりわけプレミアリーグのクラブから届いた口頭でのオファーを拒否した。その中には、アーセナルに次ぐ2位につけ、今季序盤のイングランドで躍進を見せているブライトンも含まれる。契約延長が見込まれるイタリア代表の若き逸材を、フルラーニとモンカダのコンビはPSVから奪い取ることに成功した。PSVは獲得をほぼまとめていたという。

プロジェクト：シセはACミランが獲得に乗り出すと迷わず、オランダのクラブを断った。スポーツ面の計画、すなわちカタンザーロへ期限付き移籍させる方針も決め手となった。歩んできた道筋が正しかったことは、今の成果が示している。ACミランが獲得に支払ったのは800万ユーロ。同クラブはそれ以前にも、ヴェローナのプリマヴェーラに所属していたシセの獲得を試みていた。当時、シセがトップチームでデビューする前にもかかわらず、セッティは400万～500万ユーロを要求していた。