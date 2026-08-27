ガラタサライがラファエル・レオン獲得に向けて提示したオファーを、ミランが受け入れたと『The Athletic』のデイヴィッド・オーンスタイン記者が報じた。ポルトガル代表の左ウイングは、まだ本人の了承を出しておらず、同じく具体的な関心を示しているアストン・ヴィラにも希望が残されている。

レオンはミランと2028年半ばまで契約を結んでいるが、しばらく前からこのファッションの都を離れたい意向を隠していない。27歳のアタッカーは、いずれにせよ移籍を実現させる可能性が高い。

ミランは、総額4500万ユーロのガラタサライからのオファーを受け入れた。ただ、レオンが実際にトルコへ向かうかどうかは不透明だ。というのも、今週初めにThe Athletic は、本人がプレミアリーグ移籍をより望んでいると伝えていたからだ。

それでもガラタサライは、この49試合出場の代表選手を説得するために全力を尽くしており、年間1000万〜1200万ユーロの手取り年俸を提示している。しかし、Cim Bom とレオンの間で合意にはまだ至っておらず、ヴィラはそこに付け入る隙があるとみている。

レオンは2019年にミランへ加入し、Rossoneri. で293試合に出場した。80ゴール65アシストを記録し、大きな貢献も果たしてきたが、ここ数シーズンは以前ほど決定的な働きを見せられていなかった。

ガラタサライに加入すれば、レオンは現在ラムス・パークで左ウイングの定位置を務めるバルシュ・アルペル・ユルマズとポジション争いを繰り広げることになる。レオンは、この夏のガラタサライにとってアレクセイ・バトラコフに続く2人目の大型補強となる見込みだ。ロシア人攻撃的MFの21歳は、2500万ユーロでロコモティフ・モスクワから加入した。

ヴィラは今夏の移籍市場ですでにモーガン・ロジャーズをチェルシーへ売却しており、さらにオリー・ワトキンスも放出間近となっている。イングランド人FWは6000万ユーロでアル・ヒラルへ移籍する見通しで、そのためウナイ・エメリ監督は前線の補強を求めている。

ヴィラは今夏、鈴木彩艶、マッテオ・ルッジェーリ、ジョアン・ゴメス、ヨハン・マンザンビに加え、レンタルでアーロン・ワン＝ビサカ、アレハンドロ・ガルナチョを獲得している。エメリ監督はレオンを加えることで、待望の攻撃の“大砲”を早期に迎え入れたい考えだ。