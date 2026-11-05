ACミランは木曜日、ホームで敗れた。フェレンツヴァーロシュがロッソネリを2-0で下し、後半にレニー・ジョゼフが2得点を挙げた。フェレンツヴァーロシュは4試合で勝ち点12と素晴らしい成績を残しており、同じ4試合で勝ち点3にとどまるミランを大きく上回っている。

ルベン・アモリム監督は、ハンガリーのチームとの一戦にベストメンバーで臨まなかった。相手は序盤、ルカ・モドリッチ、クリスチャン・プリシッチ、そしてダービーで際立った活躍を見せたディエゴ・モレイラの脅威に対処する必要がなかった。

ミランはストライカーのゴンサロ・ラモスと、攻撃的ミッドフィルダーとして起用されたアドリアン・ラビオが攻撃を担った。ヨーロッパリーグのリーグフェーズで全勝スタートを切ったフェレンツヴァーロシュは、積極的に試合に入り、早々に何度もチャンスをつくった。

前半はその流れがほとんど変わらなかった。フェレンツヴァーロシュが明らかに優勢で、ミランは相手の決定力不足に救われた。ミランのチャンスはごくわずかで、最も危険な場面はアルファジョ・シセのボレーシュートだったが、ゴールの上に外れた。

アモリム監督はハーフタイムに動き、モレイラとプリシッチを投入した。しかし、スターアタッカーの投入後もミランは苦戦が続き、後半の失点を防げなかった。ミランのGKロレンツォ・トッリアーニ（21歳）がトラップで大きなミスを犯し、ジョゼフに押し込まれた。

その後まもなく、フェレンツヴァーロシュは0-2とリードを広げた。アシストしたのは再びクリストファー・ザカリアセン。ノルウェー人選手はゴールへ向かって走り、右を見てフリーのジョゼフにパスを出した。ジョゼフは鋭いカウンターを簡単なシュートで締めくくった。

その後、ミランで本格的なチャンスをつくれたのはモレイラだけだった。しかし、デレの退場により最後の15分間を10人で戦ったハンガリーのチームを揺るがすには至らず、追加点は生まれなかった。