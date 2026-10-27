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1月の移籍市場を前に、ブルーノ・フェルナンデスとマンチェスター・ユナイテッドの関係が完全に決裂したことを受け、ACミランが同選手の動向を注視している。ポルトガル代表MFはクラブの野心を公然と批判し、その後マイケル・キャリックの下で先発の座を失った。近く退団を求める可能性がある。

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ミラン、ユナイテッドで不満を抱くスター選手を注視

ミランは1月の移籍市場を前に、フェルナンデスの動向を注視している。『カルチョメルカート』が報じた。ポルトガル人MFはマンチェスター・ユナイテッドでの現状に不満を抱いているとされ、クラブとの関係は完全に破綻している。

同報道によると、フェルナンデスは冬の退団を積極的に求めている。ミランのルベン・アモリム監督が獲得を強く望んでおり、かつて主将を務めたフェルナンデスとの再会を希望している。オールド・トラッフォードでの状況はここ数週間で急速に悪化。フェルナンデスは現在のクラブ運営に不満を募らせており、イングランドでの長期的な将来を巡る憶測が広がっている。

フェルナンデス、キャリックと対立

マンチェスター・ユナイテッドがチャンピオンズリーグでコモに1-4と大敗した後、緊張は頂点に達した。敗戦を受け、フェルナンデスは公にクラブ全体のメンタリティを批判した。

同MFは、ユナイテッドが未来に目を向けず、過去の栄光にあまりにもこだわっていると主張。この発言が摩擦を生み、32歳のフェルナンデスに直ちに影響が及んだと報じられている。

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キャリックは、自らの選手による厳しい現状評価に公の場で異を唱えた。その結果、フェルナンデスは週末にオールド・トラッフォードで行われたプレミアリーグのボーンマス戦でベンチに回され、チームは敗れた。

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アモリム、セリエA復帰に向けた起用法を構想

ミランへの移籍が実現すれば、フェルナンデスにとってはセリエA復帰となる。司令塔の同選手は以前、イタリアのウディネーゼとサンプドリアでプレーした。アモリムはオールド・トラッフォードでともに過ごした経験から、フェルナンデスをよく知っている。ミランの指揮官は、自身が好む3-4-2-1のシステムで、ポルトガル人スターがストライカーの背後に置く2つの攻撃的ポジションのいずれかで力を発揮できると考えている。

ただし、ミランには大きな財政的障壁が残る。フェルナンデスの現在の手取り年俸は1020万ユーロで、ミランが無理なく支払える額を大きく上回る。

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1月の移籍実現には金銭面での譲歩が必要

移籍を実現するには、選手とクラブの双方が金銭面で大きく譲歩する必要がある。フェルナンデスは夏にサウジアラビアからの高額オファーを断っており、今も欧州のトップレベルでのプレーを重視していることを示した。

現在のユナイテッドとの契約は2027年6月までだが、延長に向けた交渉は完全に停滞している。ユナイテッドには契約をさらに1年延長するオプションもあり、移籍金を確保し、無償での退団を避けるために行使する可能性がある。

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契約には海外クラブ向けに6500万ユーロ近くの契約解除条項が含まれており、ユナイテッドはなお高額の移籍金を要求できる。ミランがこの冬に最大の獲得候補を確保するには、厳しい交渉が必要となる。