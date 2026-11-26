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ACミランが木曜夜、意地を見せた。ヨーロッパリーグでオリンピアコスとのアウェー戦に臨み、2点を先行されたが、後半に反撃して4-2で見事に逆転勝利を収めた。勝利が必要だったミランは、勝ち点3を手にしても暫定21位。オリンピアコスは7位につけている。

ミランはピレウスで不運な形から先制を許した。GKマイク・メニャンはCKからのヘディングを防ごうと飛び込んだが、ボールは自身に当たってゴールに入り、1-0となった。

後半開始直後には、ホームのオリンピアコスがリードを2点に広げた。レモ・フロイラーがジョタ・シルバへ絶妙なスルーパスを送り、メニャンと1対1になったシルバが冷静に強烈なシュートを決めた。

その10分足らず後にミランが反撃。オマリ・ハッチンソンが右サイドから切れ込み、左足で正確なシュートを突き刺した。

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63分の同点ゴールでも、ハッチンソンが重要な役割を果たした。イングランド人選手のクロスをファーポストで受けたアルファジョ・シセが、ニアサイドへヘディングで決めた。

ハッチンソンはこの試合の主役となった。2-3となるゴールでも、狙い澄ましたクロスでアシスト。今度はクリスティアン・プリシッチに合わせ、プリシッチが見事なボレーを決めた。

ミランは意気消沈したオリンピアコスを相手に4点目を奪うチャンスを何度も得たが、決めきれず、決着がついたのは95分だった。カウンターからディエゴ・モレイラが最後のゴールを決め、2-4とした。