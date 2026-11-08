あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Jonathan van Haaster
翻訳者：

ACミラン、ジャスティン・バイロウを2度破り、ジェノヴァから勝ち点3を持ち帰る

ジェノア 対 ACミラン
ジェノア
ACミラン
セリエ A

ACミランは日曜日、比較的危なげなく勝利を収めた。ロッソネリはアルファジョ・シセとクリスティアン・プリシッチの序盤のゴールにより、ジェノアを2-1で下した。ミランは暫定でセリエAの4位に立ち、ジェノアは13位に位置している。

ユスティン・バイロウからパスを受けたDFヨハン・バスケスにとって、当初は特に問題のない場面だった。しかし、ロッテルダム出身のバイロウが見守る中、チームメートのバスケスは判断を迷う。危険な位置でアドリアン・ラビオにボールを奪われ、ラビオのパスを受けたシセが難なく決めた。ミランが0-1と先制した。

0-2のゴールも、ジェノアの守備のミスから生まれた。ゴンサロ・ラモスが突然フリーになり、周囲を見てプリシッチへパス。キャプテン・アメリカはファーストタッチでボールをうまく収めると、ニアサイドへの強烈なシュートでバイロウに反応の余地を与えなかった。

ジェノアはほとんど反撃できなかったが、ミルティン・オスマイッチのゴールで一時は1-2になったかに見えた。しかし、オフサイドで得点は認められなかった。ミランにも前半終了までに、それ以上の決定機はなかった。

次の試合
SAS

SAS

セリエ A

2026年11月22日

GEN

GEN

MIL

MIL

セリエ A

2026年11月22日

FRC

FRC

後半のミランは長い時間、プレーすることを忘れたかのようだった。もっとも、リードしていたことに加え、ジェノアが点差を縮めるゴールを防げなかったことを考えれば、必ずしもプレーする必要はなかった。それでも、ヴィティーニャの得点を阻むためにマイク・メニャンが対応を迫られる場面はあった。

ジェノアは終盤、エレルトソンのゴールで1-2としたが、勝ち点1には届かなかった。これにより、ダニエレ・デ・ロッシ監督率いるチームはリーグ戦3連勝の後、久々の敗戦を喫した。ミランは代表戦による中断明けの11月22日、フロジノーネとのホームゲームでセリエAを再開する。ジェノアも同日、フロジノーネとのアウェーゲームに臨む。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー