ACミランは日曜日、比較的危なげなく勝利を収めた。ロッソネリはアルファジョ・シセとクリスティアン・プリシッチの序盤のゴールにより、ジェノアを2-1で下した。ミランは暫定でセリエAの4位に立ち、ジェノアは13位に位置している。

ユスティン・バイロウからパスを受けたDFヨハン・バスケスにとって、当初は特に問題のない場面だった。しかし、ロッテルダム出身のバイロウが見守る中、チームメートのバスケスは判断を迷う。危険な位置でアドリアン・ラビオにボールを奪われ、ラビオのパスを受けたシセが難なく決めた。ミランが0-1と先制した。

0-2のゴールも、ジェノアの守備のミスから生まれた。ゴンサロ・ラモスが突然フリーになり、周囲を見てプリシッチへパス。キャプテン・アメリカはファーストタッチでボールをうまく収めると、ニアサイドへの強烈なシュートでバイロウに反応の余地を与えなかった。

ジェノアはほとんど反撃できなかったが、ミルティン・オスマイッチのゴールで一時は1-2になったかに見えた。しかし、オフサイドで得点は認められなかった。ミランにも前半終了までに、それ以上の決定機はなかった。

後半のミランは長い時間、プレーすることを忘れたかのようだった。もっとも、リードしていたことに加え、ジェノアが点差を縮めるゴールを防げなかったことを考えれば、必ずしもプレーする必要はなかった。それでも、ヴィティーニャの得点を阻むためにマイク・メニャンが対応を迫られる場面はあった。

ジェノアは終盤、エレルトソンのゴールで1-2としたが、勝ち点1には届かなかった。これにより、ダニエレ・デ・ロッシ監督率いるチームはリーグ戦3連勝の後、久々の敗戦を喫した。ミランは代表戦による中断明けの11月22日、フロジノーネとのホームゲームでセリエAを再開する。ジェノアも同日、フロジノーネとのアウェーゲームに臨む。