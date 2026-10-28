ACミランは水曜日、ボローニャに敗れ、今季リーグ戦初黒星を喫した。アルファジョ・シセはロッソネリに2ゴールをもたらしたが、最も際立った活躍を見せたのはサムエル・ムバングラだった。ベルギー人のムバングラはハットトリックを達成し、サン・シーロでの見事な2-4の勝利に大きく貢献した。ミランは5位、ボローニャは11位につけている。

見応えのある一戦で先制したのはボローニャだった。ナディル・ゾルテアが見事な動き出しから絶妙なパスを受ける。そのクロスがムバングラに届き、右足で流し込んだ。スコアは0-1となった。

ミランはすぐに追いついたが、その得点はアルトゥール・テアテによるところが大きかった。ベルギー代表のテアテは2度にわたって競り負け、シセがそのチャンスを逃さなかった。

その直後、ミランは逆転。再びシセがゴールネットを揺らした。かつてPSVが獲得を狙ったシセは、ファーポストで脚をぎりぎりまで伸ばし、ボールをゴールに押し込んだ。

後半、ミランの状況は一変した。まずダヴィデ・バルテザーギのオウンゴールでボローニャに追いつかれる。そのわずか2分後の62分には、一瞬タメを作ってからシュートを決めたムバングラによって2-3とされた。

ミランは懸命に同点ゴールを狙ったが、追いつけず、終盤にはカウンターを浴びた。元AZのイェンス・オドゴーが横に出したボールをムバングラが難なく決め、最終スコアは2-4となった。



