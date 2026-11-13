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レッドバード・キャピタルが「Milan Sports e Enternainment」を立ち上げる。スポーツ、インフラ、エンターテインメントの各分野におけるカルディナーレのミラノでの投資を束ねる持ち株会社で、CEOにはブレット・ヨーマークが就任する。

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スポーツ界で30年の経験を持つプロフェッショナルだ。アメリカの大学バスケットボールを統括するNCAAの主要カンファレンスの一つ、ビッグ12を率いている。 今回の任命がACミランの経営体制に影響を及ぼすことはなく、マッシモ・カルヴェッリは引き続き最高経営責任者（CEO）を務める。

ミランとミラノはこれにより、ニューヨークに次ぐ同ファンドの第2の事業拠点となる。狙いは、ミランにも利益をもたらす収益を生む新たな事業の開発だ。ただし、その収益は持ち株会社であるミラン・スポーツ＆エンターテインメントの会計に計上される。

カルディナーレとそのスタッフは、複数のプロジェクトに取り組んでいる。新たな ジェネラリ・スタジアムの開発、 サン・ドナート・ミラネーゼ の土地の活用（ミランが当初、新スタジアムの建設地として検討していた場所）、 NBAヨーロッパ のプロジェクトへの参画の可能性、そしてホスピタリティー、イベント、国際テニスの各分野への新たな投資だ。

アルド・ロッシ通りに拠点を置くミランは、新たに設立されたプラットフォームの主要資産となる。重点を置くのはミランのブランド価値を高め、国際的な知名度を生かして、商業機会やほかのスポーツ・エンターテインメント事業との相乗効果を生み出すことだ。

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新プロジェクトの中心となるのはサン・ドナート地区だ。レッドバード・キャピタルが新スタジアム建設のために取得した土地だが、その後、インテルと共同で進めるサン・シーロでの計画に方針を転換していた。

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MSEはこの土地に スポーツとライブエンターテインメントの新たな拠点を開発し、投資に価値を生み出す方針だ。ここ数カ月に浮上した案の中で最も具体的なのは、バスケットボールの拠点となり、コンサートやイベントも開催できる新たな多目的アリーナの建設だ。カルディナーレはすでに、約 2万席の施設を建設する可能性を認めている。

MSEは、ミラノの 国際テニスにおける地位を強化する機会も探る方針で、市内で開催されるスポーツイベントをさらに充実させることを目指す。

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こうした投資を通じ、カルディナーレは明確なメッセージを発している。ミランのプロジェクトは長期的なものであり、クラブを国際サッカー界のエリートに復帰させることを目指している。ミランのオーナーの「バージョン2.0」ともいえる今回の熱意は、ミラネッロに足しげく通い、新たなスポーツ面のプロジェクトを全面的に支援するという現場での姿勢だけでなく、地域に根を下ろす姿勢を示す投資の拡大にも表れている。

2031年に完成するジェネラリ・スタジアムも、レッドバード・キャピタルによるミランでのプロジェクトの終着点ではないようだ。この事実は、ここ数カ月に浮上したクラブ売却の憶測を打ち消すものとなる。カルディナーレは手を引くどころか、さらに投資を拡大する。ミランはアメリカの同ファンドによる投資の中心にある。