ACミラン、アモリムはトモリの復帰に期待。イングランド人DFはいつピッチに戻れるのか

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チーム内で距離を置かれたまま夏のほぼ全期間を過ごしたフィカヨ・トモリは、高いプロ意識とACミランへの愛情をもって、アモリム監督のために全力を尽くす姿勢を示した。

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イングランド人のトモリは、ポルトガル人指揮官がセリエAとヨーロッパリーグを並行して戦う中で行う通常のローテーションにおいて、チームの戦力になれることを示している。

フィカヨ・トモリは、10月28日に行われたリーグ戦のミラン対ボローニャの前半に負傷して以来、離脱が続いている。元チェルシーのトモリは右太もも内側の屈筋を損傷し、その後のインテル、フェレンツヴァーロシュ、ジェノアとのセリエAおよびヨーロッパリーグの試合を欠場。ガッビアも長期離脱していたため、デ・ウィンターは文字どおりフル稼働を強いられた。

トモリは現在、代表戦による中断明けの11月22日、サン・シーロで行われるアルヴィーニ監督率いる好調フロジノーネとの試合での復帰を目指し、懸命に調整を続けている。回復は順調だが、ミランでは再発のリスクを冒してまで復帰を急がせる考えはない。そのため、トモリが出場する可能性は、11月26日にピレウスで行われるオリンピアコスとの重要なヨーロッパリーグのアウェー戦の方が高い。

トモリはピッチで再び主役となるべく懸命に取り組む一方、1月に再開する移籍市場の動向にも耳を傾けている。複数のクラブから関心が寄せられており、ここ数日ではバルセロナを含むスペインのクラブや、プレミアリーグのクラブから打診があった。トモリの契約が満了を迎えることを考慮し、ミランは7月に移籍金なしで失うのを避けるため、今のうちに売却して移籍金を得る決断を下す可能性がある。