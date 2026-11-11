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ACミランは、今季序盤から好印象を残しているアドリアン・ラビオに、好条件の新契約を提示する準備を進めている。クラブはフランス人MFとの契約を2030年まで延長したい考えで、チーム内で高まる重要性を反映し、大幅な昇給も提示する方針だ。

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好スタートに報いる新契約へ

ミランはラビオに好条件の新たな長期契約を提示する準備を進めている。『ガゼッタ』が報じた。31歳のMFは今季、急速にチームに欠かせない存在となった。

ラビオは今季、ACミランで得点面でも高い成果を挙げている。フランス代表MFは全公式戦わずか13試合で、すでに5ゴールを記録。この好調を受け、クラブ首脳陣は早期に契約延長を実現させる考えを固めた。報道によると、幹部はすでに条件を改善した契約の準備を進めている。

長期構想の柱

ミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレはラビオを長期構想に不可欠な存在と見ている。クラブ首脳陣は、経験豊富な同MFを中心に今後のチームづくりを進めたい考えだ。

ラビオとミランの現行契約は2028年6月に満了する。ただ、提案されている契約延長が実現すれば、契約期間はさらに2年延び、2030年夏までクラブにとどまることになる。

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同じ報道によると、双方とも関係の継続を強く望んでいる。クラブと選手はともに、成功を収めている協力関係を延長したい意向だという。

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大幅な年俸増を計画

ミランはラビオへの信頼を、大幅な金銭的投資で示す用意がある。提案中の契約延長には、チーム内で高まった立場を反映する大幅な年俸増が含まれる。ラビオのミランでの現在の年俸は、報道によると350万ユーロだ。

新たに提案されている条件では、保証される基本年俸は500万ユーロに引き上げられる。この金額に成績に応じた追加ボーナスは含まれていない。新たな契約条件は、ACミランの経営陣が示す強い意思の表れだ。

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正式交渉が間近に

クラブは契約合意に向け、まもなく次の正式な手続きに進む。関係者間の正式交渉は近く行われる見通しだ。

ミランの代表者は、選手の母親であり筆頭代理人でもあるヴェロニク・ラビオと直接話し合う。改善された金銭面の条件と契約期間を巡る重要な交渉を、同氏が主導することになる。